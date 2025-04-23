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瞬間強風肆虐 蟠桃國小校樹受災 鄰近泳館鐵皮屋被掀爛

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小有3棵樹被吹折。圖／取自沈羿成臉書
今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小有3棵樹被吹折。圖／取自沈羿成臉書

苗栗縣頭份市今天上午8點左右，瞬間強風掀翻停放在台一線路邊的大貨車，也有機車騎士在觀音宮附近道路被突如其來的大風吹倒，旁邊農田還一度出現類似龍捲風的漩渦，但隨即消散。頭份市蟠桃國小也出現「災情」，校內有3棵樹折倒，大型世界地圖被吹破，但附近一家游泳池鐵皮屋頂幾乎整個被掀爛，慘不忍睹。

蟠桃國小校長沈羿成說，上午他從學校要出門參加科展頒獎，學生也要到隔壁的泳館上游泳課，他才剛從校長室下來，準備出門，突然一陣狂風驟雨，他趕快提醒守衛把大門打開。這陣大風雨造成災損，學校側門和校內共倒了3棵樹，四樓世界地圖大圖輸出的佈置破損嚴重。因隔壁游泳館的屋頂被風掀翻了，校方也只能暫停游泳教學，事情就發生在幾分鐘內。

沈羿成表示，算起來校內的災損並不嚴重，但畢竟還是要花錢修復，他聽台北市的校長夥伴說，當地也有類似瞬間強風造成的災情，至於苗栗縣幾件強風災情，大概都集中在頭份，其他鄉鎮市應該沒有什麼影響。

今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小4樓的世界大地圖破損嚴重。圖／取自沈羿成臉書
今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小4樓的世界大地圖破損嚴重。圖／取自沈羿成臉書
蟠桃國小附近一家游泳館鐵皮屋頂幾乎整個被掀爛，慘不忍睹。圖／取自沈羿成臉書
蟠桃國小附近一家游泳館鐵皮屋頂幾乎整個被掀爛，慘不忍睹。圖／取自沈羿成臉書
今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小有3棵樹被吹折。圖／取自沈羿成臉書
今天上午8點左右苗栗縣頭份市出現瞬間強風，蟠桃國小有3棵樹被吹折。圖／取自沈羿成臉書

地圖 災損 頭份

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