「頭份四月八」推老照片展 老輩緬懷小輩感受舊時光

「頭份四月八」 澎湃慶城藝第一個登場的活動「頭份拾光老照片展」今天在頭份藝術館開展，市公所及承辦單位蒐集超過百幅老照片，審查後挑選出43幅珍貴老照片，盼帶領民眾穿越時光隧道，回到阿公阿婆年輕時的頭份四月八。

頭份市長羅雪珠表示，近年「頭份四月八」參加者逐漸年輕化，但市公所和籌辦團隊一直謹記在心的，就是四月八的典故與意義不能忘，因此去年首創青年爐主創意供桌活動，讓小朋友準備供品迎媽祖，透過創意與文化傳承，認識客家人迎神的「五牲」大禮，很有意思，今年也會擴大舉辦，邀4所國中加入，屆時市內將有16所中小學共同迎媽祖。

她指出，今年新增「頭份拾光老照片展」，一方面要勾起年長一輩的回憶，另外也希望讓年輕朋友走入展場，看見頭份從農業時代到如今工商鼎盛，是前人累積多少的努力， 頭份才有如今的繁榮。展出現場還有四月八媽祖遶境文物展覽，包括神轎、轎班都陳列展示。

為增加誘因，市公所也準備了貼心文創禮「四炆四炒」珪藻土杯墊，只要參觀完展場，填好學習單就可獲得一個，數量有限要搶快。另外，展場設置特殊投影燈光，結合10公尺寬、3公尺高的大型視覺牆，投射四月八的圖案光影，今天不少觀賞民眾乾脆現場拍起文青照。另外也蒐集了近20年來的四月八活動影像，可以看見歷任鎮長當年參加四月八的影像。