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頭洲科技園區為大矽谷範圍 內政部審多年地方盼盡速開發

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重。經發局回應，目前內政部目前仍在做公益性及必要性報告審查。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重。經發局回應，目前內政部目前仍在做公益性及必要性報告審查。記者翁唯真／攝影

桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重，目前內政部目前仍在做公益性及必要性報告審查。

現階段桃園市產業用地，遭遇部分工業區與都會區產業用地地價偏高、多數都市計畫工業區面臨區內土地產權私有、未經整體開發以致公共設施不足、混雜非工業使用情形等，且為解決未登記工廠輔導程序長也未必能轉型合法，因此規畫於梅高路三段及高鐵南路六段旁約26.22公頃用地，開發新屋頭洲科技園區。

市議員陳睿生表示，頭洲科技園區開發案是在地民眾十分關心的議題，目前仍在內政部審議中，今年年初中央要求桃園市政府要調整未來整個園區的租售比，將出租比從原本的20%提高至50%。

中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重。

陳睿生表示，中央要求提高出租佔比，除了能減輕未來有意進駐園區廠商的投入成本，也避免市政府遭指有帶頭炒土地的嫌疑。

經發局說，本案開發計畫案公必性報告審查自2018年起迄今經內政部土地徵收審議小組審查4次，目前仍保留再議。內政部關於本園區產業用地出租比率要求在財務可行下應再合理提高，必要時請市府舉債辦理並配合財政收支劃分法，重新評估舉債及調整出租比率可行性。

目前依內政部書面審查意見研議調整至50%財務可行性，預計今年5月底前提送修正後公必性報告予內政部。

經發局表示，位於桃竹苗大矽谷計畫範圍，現正由桃竹苗大矽谷推動方案與中央相關部會建置綠色通道，除冀望加速園區審查流程外，同時期待中央因地制宜，考量地方財政酌予調整只租不售政策。

桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重。經發局回應，目前內政部目前仍在做公益性及必要性報告審查。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得及工程經費會無法攤還支應，經發局長張誠說，如果將出租比提高到50%，對於市政府的財政負擔過重。經發局回應，目前內政部目前仍在做公益性及必要性報告審查。記者翁唯真／攝影

內政部 桃園 財務

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