桃捷綠線7月主線動態測試 目標115年底通車

桃園市長張善政今天表示，桃園捷運綠線工程繼完成靜態與初步動態測試後，列車與號誌系統實測順利，預計7月起將展開主線動態測試，市民可望見到列車運行，目標明年底正式通車。

桃園捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，民國108年起地下車站及隧道陸續開始施工，預計明年完成北段7站通車銜接機捷，目標117年延伸通車至景福宮站（G08）、119年主線全線通車、121年支線通車。

張善政今天主持市政會議時表示，日前與西門子大中華區及韓國列車製造商樂鐵高層於北機廠共同參與測試，測試作業分為三階段，第一階段「測試軌低速行駛」已於3月底完成；第二階段「號誌系統測試」目前正於測試軌進行，涵蓋全自動、半自動、遠端手動控制及列車定位等功能，預計6月底前完成。

張善政表示，第三階段「主線動態測試」將於7月啟動，列車將正式於主線軌道上進行高速與系統整合測試；後續測試將聚焦列車停靠精準度、號誌協調性與高速行駛穩定性等指標，7月起市民可望見到列車於主線實際運行，象徵桃園綠線捷運進入通車倒數的關鍵階段。