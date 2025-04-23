快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

桃捷綠線7月主線動態測試 目標115年底通車

中央社／ 桃園23日電

桃園市長張善政今天表示，桃園捷運綠線工程繼完成靜態與初步動態測試後，列車與號誌系統實測順利，預計7月起將展開主線動態測試，市民可望見到列車運行，目標明年底正式通車。

桃園捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，民國108年起地下車站及隧道陸續開始施工，預計明年完成北段7站通車銜接機捷，目標117年延伸通車至景福宮站（G08）、119年主線全線通車、121年支線通車。

張善政今天主持市政會議時表示，日前與西門子大中華區及韓國列車製造商樂鐵高層於北機廠共同參與測試，測試作業分為三階段，第一階段「測試軌低速行駛」已於3月底完成；第二階段「號誌系統測試」目前正於測試軌進行，涵蓋全自動、半自動、遠端手動控制及列車定位等功能，預計6月底前完成。

張善政表示，第三階段「主線動態測試」將於7月啟動，列車將正式於主線軌道上進行高速與系統整合測試；後續測試將聚焦列車停靠精準度、號誌協調性與高速行駛穩定性等指標，7月起市民可望見到列車於主線實際運行，象徵桃園綠線捷運進入通車倒數的關鍵階段。

捷運

延伸閱讀

426上凱道？張善政：時局這樣怎麼可能不去

桃捷綠線第1階段明年通車 列車7月上主軌道動態測試

中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

桃園龍岡干米節登場 13國使節體驗潑水祈福歡樂嗨翻

相關新聞

頭洲科技園區為大矽谷範圍 內政部審多年地方盼盡速開發

桃園市新屋區頭洲科技園區開發計畫，為解決目前產業用地供需失衡，中央希望園區採只租不售方式，但經發局評估開發園區、用地取得...

備戰2025世壯運 竹縣斥資6千萬升級足球場國際賽事規格

2025雙北世界壯年運動會5月登場，其中的足球賽事將於5月25至30日在竹縣第二運動場舉行，為符合國際比賽場地規格，縣府...

新竹漁港棄養與虐待動物頻傳 今又傳民眾遭犬群攻擊

新竹南寮漁港驚傳犬群攻擊事件，有網友表示，昨天家人至南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊。新竹市動保處表示...

逾30萬人徒步進香 山邊媽祖交通疏導措施搶先出爐

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名破30萬人創新高，同坐「粉紅超跑」的山邊媽，宮廟周邊道路在5月2日啟程當夜也同是人車鼎沸，轄區...

影／驚人風雨！苗栗頭份上午瞬間強風吹翻大貨車

苗栗縣頭份市中華路今天上午8點左右出現強風及強降雨 ，連停放路邊的一輛大貨車都被吹翻，消防局呼籲民眾極端氣候頻頻出現，外...

參加桃園變裝嘉年華抽電視 即起受理報名

桃園城市變裝嘉年華邁入第三屆，6月7、8日將在青埔置地廣場登場，今年活動以海洋為主題，除了精心打扮的Cosplay選拔賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。