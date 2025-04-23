民眾南寮賞夕陽遭浪犬攻擊受傷 竹市府加強巡捕
有民眾昨天到新竹市南寮看夕陽時，遭一群浪犬攻擊受傷。新竹市動物保護及防疫所表示，已派員加強巡捕浪犬，呼籲民眾不要在該處愛心餵食浪犬，避免犬隻群聚造成公共危險。
有網友在臉書Facebook社團「新竹人新竹事」發文指出，昨天家人到新竹南寮海邊看夕陽，遭一群浪犬衝上攻擊，數量達10多隻，緊急閃避仍在混亂中被咬傷，隨後就醫施打破傷風。
網友表示，這群浪犬應該在南寮海邊流浪一段時間，因為看到人完全不會閃躲，嚇唬牠們也不會遠離，提醒近期有去南寮的民眾要嚴謹小心，以免發生憾事。
新竹市動物保護及防疫所透過文字表示，今早啟動巡捕浪犬措施，已捕捉1隻，未來將持續加強捕捉，以維護民眾安全。
竹市動保所表示，未來除了持續針對有攻擊性浪犬加強捕捉，也呼籲民眾不要在該處愛心餵食浪犬，以避免犬隻群聚造成公共危險。
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