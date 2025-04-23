備戰2025世壯運 竹縣斥資6千萬升級足球場國際賽事規格

2025雙北世界壯年運動會5月登場，其中的足球賽事將於5月25至30日在竹縣第二運動場舉行，為符合國際比賽場地規格，縣府斥資6000多萬元經費，進行人工草皮全面翻新、夜間照明更新、看台座椅汰換及地坪防水工程，近日即將完工、驗收。

竹縣教育局長楊郡慈代表縣長楊文科與北市副市長林奕華、世壯運辦公室執行長林哲宏、中華民國足球協會副秘書長蔡正雄、竹縣足球委員會總幹事劉祥興等，昨天一同檢視比賽場地，為國際級賽會做好最後準備。

縣長楊文科表示，新竹縣負責辦理足球與高爾夫球賽事，預計每日吸引約200位國內外壯年選手參賽。藉由主辦國際賽事，期能深化竹縣運動風氣，展現在體育發展上的軟硬體實力。

教育局長楊郡慈提到，第二運動場為符合國際比賽場地規格，工程經費6333萬餘元，教育部體育署補助3800萬元，竹縣支應2533萬元。主要施作人工草皮全面翻新、夜間照明更新、看台座椅汰換及地坪防水工程。草皮部分採用荷蘭Greenfield品牌Slide Max Pro系列，填充物為SBR橡膠顆粒，並於3月28日通過FIFA Quality Pro實驗室測試，預計5月初正式取得認證證書。

此外，為強化夜間比賽照明品質，場內224盞燈具全面汰換為可調式LED燈具，平均照度超過1500 LUX、照明均勻度達0.6以上，確保選手能在最佳視覺條件下安心競技。為提升觀賽體驗，也針對看台座椅與地坪進行全面優化，預計4月底完成最終驗收。

昨日也安排兩場測試賽進行實地演練，包括中華隊U20對上高雄Attackers，以及新竹縣U15菁英隊對戰台北訓練中心U15，實測場地運作效能與場務應變能力，為世壯運正式賽事奠定堅實基礎。