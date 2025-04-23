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桃園經發局：與台電建合作平台 縮短公共工程送電時間

中央社／ 桃園23日電

桃園經濟發展局今天表示，與台電透過合作平台解決工程界面問題、縮短公共工程用電及送電時間，至今已解除列管91案，包括因應青埔特區、龜山大坪頂區人口增加需求下的建設案。

桃園市政府經濟發展局表示，市府與台電公司共同建構合作平台，整合資源推動桃園公共建設，並合作討論各項重大或急迫工程、解決工程界面問題、縮短公共工程用電及送電時間等案。

經發局表示，在本月7日的會議上，解除列管的工程包含警察局「龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程」、龍潭區公所「北龍路（公園路至中正路）人行道改善工程」、新工處「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」。

以及「桃園市大園區青山段441地號新建公共幼兒園申請用電」、都發局「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造-左側電箱遷移」、海岸及資源循環工程處「桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案」、及風景區管理處「環境部核定113年度桃園市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫」等案。

經發局指出，案件考量包括青埔特區發展迅速下的幼童就學需求、龜山大坪頂區發展迅速及人口增加下的治安、交通變化，衍生的坪頂派出所遷建需求。

經發局表示，合作平台會議自民國112年起解除列管84案，本次會議再推進7案，合計91案，成果豐碩，後續也將持續合作，加速桃園各項公共建設工程及設施供電。

公共工程 桃園 經濟發展

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