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新竹漁港棄養與虐待動物頻傳 今又傳民眾遭犬群攻擊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
動物救援人士邵柏虎指出，這些流浪犬是人類無責任飼養又棄養的受害者，不該成為社會情緒宣洩的對象，今年才有人拿刀割浪浪卻沒抓到人。圖／邵柏虎提供
動物救援人士邵柏虎指出，這些流浪犬是人類無責任飼養又棄養的受害者，不該成為社會情緒宣洩的對象，今年才有人拿刀割浪浪卻沒抓到人。圖／邵柏虎提供

新竹南寮漁港驚傳犬群攻擊事件，有網友表示，昨天家人至南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊。新竹市動保處表示，獲報已派員加強巡捕。動物救援人士邵柏虎認為，不應將焦點放在狗的攻擊行為，應正視非法棄養問題。

南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，不過卻有網友在臉書社團「新竹人新竹事」指出，家人在南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊，即便嘗試閃避仍遭咬傷，已就醫並注射破傷風疫苗。

網友也指出，這群犬隻疑似已流浪多時，不僅不畏懼人類，即使遭嚇唬也毫不退卻，呼籲近期前往民眾務必提高警覺。網友見狀也紛紛留言：「那邊的狗好兇」、「整個漁港草堆裡到處都是野狗，海巡那邊也超多的」、「我常去那釣魚，那群狗狗很會游泳喔！不過看到我過去，就烙跑了」。

新竹市動物保護及防疫所表示，該群浪犬約有十餘隻，過去一年並無浪犬攻擊民眾受傷的通報。目前已立即派員加強巡捕浪犬，以維護民眾安全，未來除了持續針對有攻擊性浪犬加強捕捉，並呼籲民眾不要在該處愛心餵食浪犬，以避免犬隻群聚造成公共危險。

動物救援人士邵柏虎強調，這些流浪犬是人類無責任飼養又棄養的受害者，不該成為社會情緒宣洩的對象，今年才有人拿刀割浪浪卻沒抓到人，唯有從制度改革與執法落實著手，才是真正守護人民安全與動物生命的根本解方。

邵柏虎也呼籲，市府應立即採取具體措施，包括在高風險地區增設監控設備與警告告示牌，加強棄養與虐待動物行為的蒐證能力；建立晶片登記與監控資料整合的棄養追蹤機制；將棄養行為提升至刑事案件，檢討並提高棄養罰則；並從源頭加強絕育及飼主教育，徹底減少流浪犬問題。

新竹市政府產發處回應，為因應新竹漁港日漸增加的觀光規模，市府已透過漁業署代辦經費完成漁港全區監視器及照明改善設計規畫，後續將繼續爭取漁業署經費辦理工程招標。

動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲貓咪遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供。
動物救援人士邵柏虎指出，南寮漁港因地處偏遠、缺乏監視器成棄養熱區，近期就接獲貓咪遭人惡意砍傷。圖／邵柏虎提供。
有網友在臉書指出，家人在南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊，即便嘗試閃避仍遭咬傷，已就醫並注射破傷風疫苗。圖／取自新竹人新竹事
有網友在臉書指出，家人在南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊，即便嘗試閃避仍遭咬傷，已就醫並注射破傷風疫苗。圖／取自新竹人新竹事

新竹 棄養 虐待動物

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