新竹漁港棄養與虐待動物頻傳 今又傳民眾遭犬群攻擊

新竹南寮漁港驚傳犬群攻擊事件，有網友表示，昨天家人至南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊。新竹市動保處表示，獲報已派員加強巡捕。動物救援人士邵柏虎認為，不應將焦點放在狗的攻擊行為，應正視非法棄養問題。

南寮漁港去年以145萬人次奪下新竹熱門景點亞軍，不過卻有網友在臉書社團「新竹人新竹事」指出，家人在南寮海邊欲欣賞夕陽，卻遭十餘隻流浪犬毫無預警地攻擊，即便嘗試閃避仍遭咬傷，已就醫並注射破傷風疫苗。

網友也指出，這群犬隻疑似已流浪多時，不僅不畏懼人類，即使遭嚇唬也毫不退卻，呼籲近期前往民眾務必提高警覺。網友見狀也紛紛留言：「那邊的狗好兇」、「整個漁港草堆裡到處都是野狗，海巡那邊也超多的」、「我常去那釣魚，那群狗狗很會游泳喔！不過看到我過去，就烙跑了」。

新竹市動物保護及防疫所表示，該群浪犬約有十餘隻，過去一年並無浪犬攻擊民眾受傷的通報。目前已立即派員加強巡捕浪犬，以維護民眾安全，未來除了持續針對有攻擊性浪犬加強捕捉，並呼籲民眾不要在該處愛心餵食浪犬，以避免犬隻群聚造成公共危險。

動物救援人士邵柏虎強調，這些流浪犬是人類無責任飼養又棄養的受害者，不該成為社會情緒宣洩的對象，今年才有人拿刀割浪浪卻沒抓到人，唯有從制度改革與執法落實著手，才是真正守護人民安全與動物生命的根本解方。

邵柏虎也呼籲，市府應立即採取具體措施，包括在高風險地區增設監控設備與警告告示牌，加強棄養與虐待動物行為的蒐證能力；建立晶片登記與監控資料整合的棄養追蹤機制；將棄養行為提升至刑事案件，檢討並提高棄養罰則；並從源頭加強絕育及飼主教育，徹底減少流浪犬問題。