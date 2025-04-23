逾30萬人徒步進香 山邊媽祖交通疏導措施搶先出爐

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名破30萬人創新高，同坐「粉紅超跑」的山邊媽，宮廟周邊道路在5月2日啟程當夜也同是人車鼎沸，轄區竹南警方今天搶先公布交通疏導措施，管制時間將從4月30日12點起至5月2日12點止。

「粉紅超跑」今年10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程，警方預估5月1日將湧入大批人車潮至白沙屯地區。或許很多人不知道，「粉紅超跑」徒步進香時，鑾轎內坐的有白沙屯媽祖，另有山邊媽祖，兩宮廟緊鄰不遠卻分屬兩村庄，地域交通管轄也分別為通霄及竹南分局。

通霄分局昨表示因通霄鎮公所申請路權的核准公文書還沒下來，相關交通管制配套正與通霄鎮公所、公路局等單位討論研擬當中，尚未確定。

竹南分局今天則搶先公布交通疏導措施，管制時間將提前於4月30日12點就開始，至5月2日12點止，並視人、車潮狀況提前或延後。

管制範圍有台61線後龍匝道（105K）至新埔匝道（115K）；台1線（111K至123.4K）、台6線（台61線後龍匝道至國3後龍交流道）；苗41線山邊媽祖宮前道路（清海宮至過港橋）及山邊媽祖宮周邊範圍（北起清海宮、南至過港橋、西至防汛道路、東至媽靈宮前停車場），並視狀況作必要之彈性管制。

同時規畫山邊媽祖北側停車場巷口至過港橋北端為行人徒步區（北往南行）；台61線南下赤土崎交流道109.7K處土地公廟旁產業道路，禁止側車道車流匯出，將強制引導往南向行駛。

媽祖啟程後，也將祭出單向管制車輛措施。北上車輛將引導由防汛道路左轉接苗41線（再接苗33線），北上離開；南下車輛則配合通霄分局交通管制，車輛均禁止進入白沙屯拱天宮周邊，將引導南下車輛左轉進入山邊平交道產業道路，右轉過港平交道經由防汛道路，再左轉接苗41線，北上離開。