影／驚人風雨！苗栗頭份上午瞬間強風吹翻大貨車

苗栗縣頭份市中華路今天上午8點左右出現強風及強降雨 ，連停放路邊的一輛大貨車都被吹翻，消防局呼籲民眾極端氣候頻頻出現，外出請觀察天候，如發現強風強雨天候，盡可能不要出門。

苗栗縣消防局表示，上午8點17分接獲通報，頭份市中華路（台1線公路）南海休息站對面有大貨車被強風吹翻，消防局派遣救援人車趕往現場，發現大貨車橫倒在車道上，44歲徐姓駕駛幸未受傷。

苗栗縣警局頭份分局表示，上午8點多接獲通報，中華路有路邊停放未發動的大貨車被瞹間強風吹倒，員警趕往現場實施交通管制，並協助請拖吊車將車輛扶正；呼籲大眾在強風大雨時，駕駛或停放的車輛盡量避開老舊建物、電桿或大樹，以免大樹、電桿折斷或老舊建築坍塌遭波及。