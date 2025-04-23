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參加桃園變裝嘉年華抽電視 即起受理報名
桃園城市變裝嘉年華邁入第三屆，6月7、8日將在青埔置地廣場登場，今年活動以海洋為主題，除了精心打扮的Cosplay選拔賽，還有親子變裝及遊行，報名就有機會抽中好禮大獎。
桃園市觀光旅遊局表示，去年變裝嘉年華吸引3萬多人參加，好評如潮，因此今年持續辦理，並延續與全球最大Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會（WCS）」合作，舉辦選拔活動，支持台灣優秀Costello 接軌國際。
今年選拔賽事在6月8日舉行，優勝隊伍除了3萬元郵政禮券，還能代表台灣進軍日本參與世界Cosplay高峰會，爭奪世界第一殊榮。；活動也為小朋友及親子組群設計節目，6月7日起，海洋親子變裝大賽、主題變裝遊行、變裝舞台表演等活動將陸續登場，適合家長帶著孩子一起參與同樂。
另外，入選親子變裝大賽決賽的隊伍，還能獲得新光星光影城貴賓券或郵政禮券，且報名就有機會抽中65吋4K電視機或32吋電視機，好康獎品豐富。相關活動資訊將陸續公布在桃園觀光導覽網，報名簡章連結https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/6357。
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