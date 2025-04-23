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龍岡米干節復古派對26日登場 金曲雙后朱海君與孫淑媚接力獻唱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影
龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影

2025桃園龍岡米干節漸進尾聲，但活動越來越熱鬧，除了專人帶領深度走訪體驗異域文化與特色美食，26日晚間在龍岡大操場還有一場復古派對，人氣歌手方寧、金鐘得主邵大倫、金曲歌后朱海君與孫淑媚將接力登台，獻唱多首膾炙人口的懷舊金曲。

「龍岡米干節」今年邁入15年，活動從最早的特色米食推廣，逐漸融合當地族群遷徙歷史與傳統文化，內容不斷擴充，如今各式米干料理百花齊放，還有泰緬浴佛節潑水祈福、雲南長街宴與打歌文化，而懷舊派對則是今年新增節目，活動別出心裁，除了金曲傳唱，現場也設有童玩懷舊市集，重現九宮格投擲、彈珠台、套圈圈與套鴨鴨等兒時經典遊戲。

桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，希望透過復古市集與經典歌曲，喚起大家對童年與青春的回憶，也讓年輕一代認識不一樣的龍岡風情。

懷舊之夜一路從晚上6點陪伴民眾重溫老歌時光至9點，演出內容豐富，由「桃青之星」在地新秀率先暖場，接續方寧、朱海君、邵大倫、孫淑媚接力登場，演唱鳳飛飛組曲及多首膾炙人心的歌曲。

另外，活動也準備iPad第十代、除濕機、氣炸鍋、電子鍋、超商商品卡、饗食天堂平日下午餐券和夏普32吋電視等大獎，將在活動中場抽獎送出，摸彩券數量有限，先到先得，發完為止。

龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影
龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影
龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影
龍岡米干節發展至今15年，除了各式米干料理，雲南長街宴、打歌文化也成活動特色。記者陳俊智／攝影

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