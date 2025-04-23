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苗栗火車頭園區25日開幕 地方喊要交通配套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區後天開幕，路口又有科技報法，地方人士憂心衝擊交通。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區後天開幕，路口又有科技報法，地方人士憂心衝擊交通。記者范榮達／攝影

備受期待的苗栗火車頭園區後天開幕，勢必帶來人車潮，地方人士擔心遊覽車上、下車，及行人造成交通卡卡，國營台灣鐵路公司、縣府等相關單位將會勘，研議配套措施。

苗栗火車頭園區占地5700坪，斥資10億元興建，園區展示珍貴火車頭，文物故事館等，轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標等，將於25日上午10點50分開幕試營運，地方人士憂心忡忡交通問題。

地方人士指出，火車頭園區在台鐵苗栗火車站西站，毗鄰的英才路是交通要道，屆時遊覽車在英才路臨停上、下遊客，有影響車流之虞，此外，西站英才路、正發路口，實施科技執法取締交通違規，屆時行人眾多，車輛禮讓行人，恐怕會卡在路口交通違規之虞，另，建議設置英才路與正發路、建中街口行人專用時相，降低人車動線衝突。

縣府文化觀光局、交通工務處及警察局等單位，25日上午10點將會勘，文觀局指出，縣府與苗栗市公所都認為遊覽車在英才路上下客，容易造成交通堵塞，建議台鐵利用西站目前計程車停車格，規畫遊覽車暫停，乘客也不必穿越英才路。

交工處將會研議英才路與正發路、建中街口行人專用時相的可行性，並滴動式檢討，警方則表示，英才路、正發路口科技執法的項目，包括闖紅燈、車輛不暫停讓行人，車子如果因行人或儲車回堵卡在路口，科技執法鏡頭偵測到違規行為，員警仍會逐案審核，違規事實明確才予舉發。

火車站 行人 遊覽車

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