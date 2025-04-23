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竹市社區浪貓疑遭毒殺 動保所聯繫通報人調查

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市牛埔北路某社區驚傳浪貓遭毒殺，一隻由居民長期照顧，並已結紮的黑白貓，前天被發現中毒死亡。圖／取自新竹爆料公社
新竹市牛埔北路某社區驚傳浪貓遭毒殺，一隻由居民長期照顧，並已結紮的黑白貓，前天被發現中毒死亡。圖／取自新竹爆料公社

新竹市牛埔北路某社區驚傳浪貓疑遭毒殺案，一隻由居民長期照顧，並已結紮的黑白貓，前天被發現死亡，由於該社區並非首次傳出類似案件，居民質疑有人刻意下毒。新竹市動保所已與通報人聯繫，表示若毒貓屬實，行為人最高可處2年有期徒刑、併科200萬元罰金。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文指，他住牛埔北路某社區，前天發現浪貓奄奄一息，送醫院發現中毒，由於過去也有浪貓疑遭毒殺，發現時已身亡。該網友痛批毒貓的行徑「到底有沒有良心？憑什麼餵毒殺牠們？」「人在做天在看，請不要再毒害貓咪了」。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎也說，這隻疑遭毒殺的貓咪性情溫和、親人，並已完成絕育，耳朵有明顯剪耳標記，平日由志工與居民照料，並無擾民，卻仍遭不明人士以毒餌奪命，令人痛心與憤怒，協會予以譴責。也呼籲民眾若有發現虐待、毒害動物，要勇於通報、提供事證。

新竹市動物保護及防疫所指出，過去並無相關中毒事件通報紀錄，從網路獲悉消息後，已主動透過臉書留言聯繫通報人，提醒通報人相關事證及貓咪大體請務必保留。

動保所說明，已與通報人取得聯繫，經初步了解，民眾未發現毒物及現場未設置監視器，後續將繼續深入積極查辦；依動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，呼籲尊重生命、保護動物。

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