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白沙屯媽5月2日啟程進香 擴大交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

年度宗教盛事白沙屯媽進香報名破30萬人創新高，「粉紅超跑」10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程，預估5月1日湧入人潮至白沙屯。警方今年將擴大周邊台1線、西濱快交通管制，交通部長陳世凱昨視察，也鼓勵民眾盡量搭乘雙鐵前來，免塞車又節能減碳。

白沙屯媽祖進香每年路線不定，時程由擲筊決定，對香燈腳來說，這趟宗教之旅結合人意和神意，充滿魅力，報名人數不斷刷新。

拱天宮主委洪文華說，白沙屯媽進香採報名制，屆時會將報名名單謄寫至吉祥文疏祈福。每張祈福文疏落款180位人名，屆時將派上百名志工在內殿逐一唱名。

通霄鎮公所將在白沙屯媽祖起駕進香前的5月1日晚間舉辦「媽祖民俗文化系列活動」，越夜越熱鬧，由於進香報名破30萬人，還有多達94輛進香遊覽車將來到拱天宮，警方、交通單位積極備戰。

台鐵預估今年進出白沙屯站旅客大增，集中5月1、10、11日3天，將增開76列次，疏運22萬人次。

高鐵今年也首次規畫配合白沙屯媽進香的旅客疏運，期間增停苗栗站58列次；公路局配合高鐵苗栗站到白沙屯的接駁車，約10分鐘1班，並視人潮加密班次，票價每人收銅板價50元。

粉紅超跑今年去程急行軍，36小時要走到北港朝天宮。轄區通霄警方指出，今年將擴大交通管制範圍並延長管制時段，出發當晚研判從台1線通灣里轉向西濱快速道路後南下，屆時西濱南向道路將提前從後龍段管制截斷南下車流，引導至國3；台1線白沙屯到新埔也將全線雙向管制，禁止通行。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 進香

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