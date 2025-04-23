桃園工程3大案 竹圍遊艇碼頭修建再等等

桃園市前市長鄭文燦任內斥資1.89億元在竹圍漁港打造遊艇碼頭，未料部分浮動碼頭啟用不到1年就壞，市長張善政上任後列為檢討3大公共工程之一，修繕進度備受民代關切。農業局長陳冠義昨說，修建待水質水文調查出爐，另訴請法院命營造業者賠償5400萬元。

桃園市政府為增加竹圍漁港休憩功能，爭取中央漁業署前瞻補助7千萬餘元，加上自籌款1.1億餘元，2018年動工打造遊艇碼頭，並採用浮箱結構因應潮水漲退，2021年完工；隔年爆出部分浮箱損壞致碼頭無法使用，更成為2022年市長選舉藍綠攻防話題。

竹園漁港遊艇碼頭公共工程品質當時遭外界質疑，被譏諷「桃園大秘寶」，張善政上任後點名檢討，連同楊梅區公所行政大樓、平鎮文化公園地下停車場並列桃園3大案，據專案小組調查結果，承包商直接把台北港水質水文分析資料套用在竹圍漁港工程，錯誤數據導致浮箱損壞；對此，張善政曾批評工程是「把錢丟在水裡面」。

不過，檢討案至今滿2年，遊艇碼頭浮動碼頭還未修復。國民黨議員徐其萬昨在議會質詢，追問浮動碼頭修建進度，同黨議員林政賢則指，浮動碼頭讓市府損失破千萬元，應追究相關責任。

陳冠義說，原本碼頭的水質水文數據是複製台北港，修建須重做水質水文調查，標案去年12月發包，調查要1年時間，後續還要以水工模型試驗最適合遊艇停泊的動線與位置，相關評估工作預計明年底完成；碼頭毀損部分，農業局已向營造業者求償5400萬元，由桃園地院審理中。

另外，竹圍漁港啟用逾20年，市府與當地漁會計畫在漁港北岸重建漁產品直銷中心，總經費近3.7億元，去年1月開工，議員徐其萬與游吾和昨也關心進度。陳冠義說，工程進度23%，預計2026年3月完工，屆時原直銷中心基地將配合觀旅局珍珠海岸計畫改做活動空間。