倡議「無塑進香」 苗栗通霄農會攜手民間推綠色飯擔
苗栗白沙屯媽祖進香參與人數眾多，沿途飲食產生垃圾量可觀。通霄鎮農會攜手綠色餐飲指南，倡議「無塑進香」，設計以可食用米仙貝作爲餐具的飯糰，盼形成一股綠色飯擔文化。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度進香活動將於5月1日深夜登轎啟程，廟方今天表示，今年報名人數上看32萬人，再創歷史新高紀錄。
為響應環境永續，通霄鎮農會與民間組織綠色餐飲指南攜手推動「無塑進香」行動，呼籲香燈腳自備環保餐具，並鼓勵沿路提供飯擔的善心人士採桶裝供應、減少一次性用品。
綠色餐飲指南表示，今年報名加上隨行信徒、香燈腳，參與人數預估將突破50萬人，若能影響10萬人、每人只要減少使用5件以上一次性餐具，就可減少50萬件一次性垃圾；換算有助減少30噸的二氧化碳排放，相當於5個足球場面積森林1年的吸收量。
「無塑進香」倡議行動不只希望改變香燈腳用餐方式，也希望影響沿途提供飯擔、點心的店家與信眾。通霄農會表示，今年與綠色餐飲指南合作設計「彩虹玉米仙貝飯糰」，作為創新示範綠色飯擔。
農會指出，飯糰使用的食材是以在地生產越光米和彩虹玉米，加以研磨、低溫烘焙製成仙貝，搭配由綠色餐飲指南主廚群設計的雙味飯糰，分別為梅乾菜肉燥飯糰、干貝素肉燥飯糰，用可食性的仙貝作為盛裝器皿，食用完畢，零垃圾產出，兼具美味與環保。
綠色餐飲指南表示，目前規劃5月11日白沙屯媽祖回宮當天下午2時前，將於通霄鎮農會白沙屯分部，發送約2000份「彩虹玉米仙貝佐葷素雙味飯糰」，希望結合信仰與環保理念，帶動綠色飯擔福食新潮流。
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