快訊

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長也要換位子

康橋學生單車環島遇逆向橫禍！重傷學生完成手術 調整行程出爐

倡議「無塑進香」 苗栗通霄農會攜手民間推綠色飯擔

中央社／ 苗栗縣22日電

苗栗白沙屯媽祖進香參與人數眾多，沿途飲食產生垃圾量可觀。通霄鎮農會攜手綠色餐飲指南，倡議「無塑進香」，設計以可食用米仙貝作爲餐具的飯糰，盼形成一股綠色飯擔文化。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度進香活動將於5月1日深夜登轎啟程，廟方今天表示，今年報名人數上看32萬人，再創歷史新高紀錄。

為響應環境永續，通霄鎮農會與民間組織綠色餐飲指南攜手推動「無塑進香」行動，呼籲香燈腳自備環保餐具，並鼓勵沿路提供飯擔的善心人士採桶裝供應、減少一次性用品。

綠色餐飲指南表示，今年報名加上隨行信徒、香燈腳，參與人數預估將突破50萬人，若能影響10萬人、每人只要減少使用5件以上一次性餐具，就可減少50萬件一次性垃圾；換算有助減少30噸的二氧化碳排放，相當於5個足球場面積森林1年的吸收量。

「無塑進香」倡議行動不只希望改變香燈腳用餐方式，也希望影響沿途提供飯擔、點心的店家與信眾。通霄農會表示，今年與綠色餐飲指南合作設計「彩虹玉米仙貝飯糰」，作為創新示範綠色飯擔。

農會指出，飯糰使用的食材是以在地生產越光米和彩虹玉米，加以研磨、低溫烘焙製成仙貝，搭配由綠色餐飲指南主廚群設計的雙味飯糰，分別為梅乾菜肉燥飯糰、干貝素肉燥飯糰，用可食性的仙貝作為盛裝器皿，食用完畢，零垃圾產出，兼具美味與環保。

綠色餐飲指南表示，目前規劃5月11日白沙屯媽祖回宮當天下午2時前，將於通霄鎮農會白沙屯分部，發送約2000份「彩虹玉米仙貝佐葷素雙味飯糰」，希望結合信仰與環保理念，帶動綠色飯擔福食新潮流。

白沙屯媽祖 綠色 飯糰

延伸閱讀

高雄女房東揭飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」 現身喊冤：我不是惡房東

清明節後金鑽鳳梨口感佳 嘉縣民雄農會推薦品嚐

閱讀地球食惜生 台中豐原農會茂谷柑食農教育親子同樂

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

相關新聞

桃園副市長蘇俊賓舉蓮藕問國小生「這是什麼」？ 答案讓眾人笑翻

桃園市農業局行銷在地特色食材，每年編列上千萬元預算推廣，其中用於校園營養午餐最為廣泛，繼韭菜、地瓜和茭白筍等蔬果，黑豬肉...

白沙屯媽祖進香活動人潮爆滿 交通部協助紓解疏運壓力

白沙屯媽祖進香活動為中部地區重要宗教盛事，交通部長陳世凱22日指出，為因應此次進香活動人潮，首次與「白沙屯拱天宮」合作，...

竹縣160家新申請的露營場 縣長楊文科：新業者申請按規定來

露營風氣盛行，新竹縣有160家新申請的露營場，新竹縣長楊文科今天在主管會報中提出，均依照露營場管理要點辦理，讓來竹縣露營...

竹縣員工育兒友善3政策 孕婦停車位、彈性工時及3600元禮券

新竹縣政府營造友善育兒職場環境、鼓勵縣府員工增產報國。在母親節前夕，縣長楊文科今日在主管會報中，宣佈推出3項貼心方案，包...

推廣寵物友善！樂天桃猿最快5月開放毛小孩進場應援 還有樂園能跑跳

家有毛小孩的職棒球迷有福了！桃園推廣寵物友善，正與樂天桃猿球團合作規畫可以帶中小型犬入場看比賽的空間，不僅如此，場邊還有...

桃園公共工程3大案 市府興訟向竹圍漁港碼頭營造商求償

桃園市竹圍漁港斥資1.89億元打造遊艇碼頭，因部分浮動碼頭啟用不到1年就壞，被市長張善政指定檢討的三大公共工程之一；調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。