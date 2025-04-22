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響應世界地球日 台中「畫」出減碳生活

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中舉辦「讓地球溫度下降X℃」地球復原行動，「畫」出減碳生活，響應世界地球日。記者趙容萱／攝影
台中舉辦「讓地球溫度下降X℃」地球復原行動，「畫」出減碳生活，響應世界地球日。記者趙容萱／攝影

台灣能源與環境發展協會今結合產官學界，在台中心之谷永續教育園區舉辦「讓地球溫度下降X℃」地球復原行動「大家『藝』起來」系列活動，透過科技植樹創新頒獎、減碳行動宣示，以及藝術公益創作，「畫」出減碳生活，響應世界地球日

今天的活動在台中都市之肺「秋紅谷景觀生態公園」透過理念宣講 、 創新頒獎，藝文義賣 ， 環境保護理念轉化為日常行動，推動減碳、節能、減廢的生活方式。

協會創辦人翁國亮博士表示，「讓地球溫度下降X℃」是公開宣示與實質承諾的行動，號召企業、民眾與團體參與減碳計畫，為地球降溫盡心力。

協會理事長郭壽珍說，今天是世界地球日55周年，其中大家「藝」起來系列活動，目的是讓民眾了解地球正在遭受暖化，透過畫作表達對地球的愛，可以透過減碳行動，保護地球。

今天活動同步舉辦「第五屆全球科技植樹創新產品頒獎典禮」，今年共徵得14家企業與新創團隊參與，最後由由冠宥科技「自然醫森系統」、金億豐「智慧能源自主管理系統」、垣聿科技「移動式自然能系統」及禾玖科技「變能量終氣系統」脫穎而出。

協會秘書長潘熙明醫師指出，科技植樹計畫累積豐碩成果，不僅激勵中小企業投入研發，更搭建綠色產品與社會需求的橋梁，促進環境技術發展。

X 世界地球日 減碳

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