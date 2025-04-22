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桃園副市長蘇俊賓舉蓮藕問國小生「這是什麼」？ 答案讓眾人笑翻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓拿著蓮藕問「這是什麼」，學生答案令人笑翻。圖／翻攝自蘇俊賓臉書
桃園副市長蘇俊賓拿著蓮藕問「這是什麼」，學生答案令人笑翻。圖／翻攝自蘇俊賓臉書

桃園市農業局行銷在地特色食材，每年編列上千萬元預算推廣，其中用於校園營養午餐最為廣泛，繼韭菜、地瓜和茭白筍等蔬果，黑豬肉預計5月入菜，全市所有學生都吃得到；另外，職棒樂天桃猿爆伙食營養危機，雖已改善，但民代建議此不失為合作推廣機會。農業局長陳冠義表示，已接洽過，球團也允諾多採購在地食材，替球員營養加分。

桃園副市長蘇俊賓去年12月到龍潭國小推廣食農教育，當時他拿著一串蓮藕問學生「這是什麼食材」，台下眾人搶答馬鈴薯、地瓜、甚至竹筍，不過最後還是有人答對；蘇驚訝之餘，也莞爾一笑，同時深感食農教育重要。

桃園市議員王珮毓今質詢關心在地食材入營養午餐議題，蘇重提此事，不少議員聽完也笑出來；蘇強調當天龍潭國小給的回饋很好，學生比其他學校更了解蓮藕，顯見食農教育真的要走入校園，類似的推廣未來會持續辦理。

桃園市議員黃瓊慧指桃園是國內黑毛豬重要產地，市府也極力推廣，應比照其他在地蔬果，讓黑毛豬也進入營養午餐菜單。她也建議市府與樂天桃猿合作，讓球員也能吃到營養的在地食材，進而幫忙推廣。

蘇俊賓表示，黑毛豬入菜構想很好，也會執行，但菜單會變，不會天天吃；農業局長陳冠義表示，已和養豬戶、供膳業者和學校談好，學生5月起就能吃到黑毛豬，至於樂天桃猿球團方面，已和球團溝通，對方也有合作意願。

農業局表示，桃園每年編列1631萬元採購在地特色食材加以推廣，種類繁多，包括有機蔬菜、韭菜、地瓜、綠竹筍、紅藜、櫛瓜、蘿蔔和仙草凍，5月將加入黑毛豬。另有1000萬辦理其他場次對象的食農教育，去年共140場、觸及40萬人，今年目標150、觸及50萬人次，盼創造1800萬元農業產值。

豬肉 食材 食農教育

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