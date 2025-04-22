白沙屯媽祖進香活動人潮爆滿 交通部協助紓解疏運壓力

白沙屯媽祖進香活動為中部地區重要宗教盛事，交通部長陳世凱22日指出，為因應此次進香活動人潮，首次與「白沙屯拱天宮」合作，主動與拱天宮聯繫，積極瞭解需求並規劃疏運措施，特別感謝廟方的配合，包含在周日(4/20)時先與交通部伍勝園次長交換初步意見，以及協助公路局規劃接駁路線公車設站位置與後續志工引導等諸多協助。

此次白沙屯媽祖進香活動預計在自5月1日(四)23：25登轎出發至5月11日(日)15:45回宮止，活動計10日。本次進香活動報名人數已超過31萬人次，創歷史新高(2024年為約18萬人次)，並依據進香活動行程，預判5月1日(四)、10日(六)及11日(日)為苗栗端(通霄)交通需求尖峰，5月3日(六)為雲林端(北港)交通需求尖峰。

陳世凱今日至台鐵白沙屯站進行現地視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃報告。在於聽取報告後特別指示公路局再協調客運業者增派車輛，支援高鐵苗栗站接駁至白沙屯直達車路線的接駁車，由15輛增加至30輛，另北港至臺鐵嘉義站直達車路線，為利民眾方便付費及鼓勵搭乘大眾運輸，原規劃票價80元，改為收取50元(免找零)。

針對5月1日開始的白沙屯媽祖進香活動，陳世凱指示，交通部擬定整體疏運策略，採運具聯防備援，以臺鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規劃，鐵公路聯防疏運調整規劃如下：

一、台鐵部分：5月1、2、10、11日加開區間(快)車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號及5月1、10、11日計增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次(原4車編組改為8車編組)，海線運能較平日提升近66%，以疏運活動日人潮。詳細資訊可於台鐵網站及APP查詢，建議民眾預先購買車票，或多使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。 二、公路客運部分：規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括5月1日及11日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，5月3日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約15分鐘1班，收費為全票50元(半票25元)，公路局將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。 三、高鐵部分：為疏運進香人潮及配合母親節疏運，高鐵公司已增開班次，其中重要時段5/1(四)07-09時、18-19時；5/9(五)07-09時、15-20時；5/10(六)07-09時、10-11時；5/11(日)07-08時、14-22時每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站，後續視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次，並請高鐵公司做好相關站內轉乘引導動線規劃。

此外，中央氣象署首次加入白沙屯媽祖進香活動服務行列，將於5月1日下午由署長呂國臣及資深預報員伍婉華簡任技正帶領氣象署團隊，在拱天宮前Live播報進香期間天氣預報及提醒，並規劃於白沙屯進香活動網站提供「進香期間已知停駐點」未來一周天氣預報資訊，協助民眾即時瞭解進香期間天候狀況，期能讓參與進香活動民眾更安心，活動更順利。

為及時因應白沙屯媽祖進香活動交通需求，陳世凱已責請台鐵公司於5月1日、10日及11日成立前進指揮所，活動期間由台鐵公司、公路局、鐵道局及高鐵公司共同聯防，謹慎應對。同時，並要求相關疏運單位務必加強整備相關設備與人力，因應大量人潮，務必做好運具、設備及場站的安全檢核。各疏運單位將持續關注、動態調整相關疏運措施，透過多元管道宣導資訊，以利民眾查詢，即時紓解地方交通壓力。