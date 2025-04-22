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竹縣160家新申請的露營場 縣長楊文科：新業者申請按規定來

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。圖／本報資料照片
近年各地掀起一波露營熱，露營區的管理挑戰大。圖／本報資料照片

露營風氣盛行，新竹縣有160家新申請的露營場，新竹縣長楊文科今天在主管會報中提出，均依照露營場管理要點辦理，讓來竹縣露營的民眾都能開心享受山林之美。

交通旅遊處長陳盈州表示，新竹縣的山林環境優美，在疫情期間露營場持續增加，既有非法露營場原先為343家，不過疫情過後開放境外旅行，露營人口稍退，其中73家已經停業，目前為270家，遍布於尖石、五峰等山區。

依據中央於111年7月發布的「露營場管理要點」，新竹縣政府也積極輔導業者申請、合法化，盼能納管所有露營場，不過因為法規較為嚴格，狀況層出不窮。

縣府交通旅遊處目前收到160家新設及165家既有露營場申請案件，縣府亦向觀光署爭取經費，增加3名人力審核。目前完成第一階段土地許可的露營場為98家，陳盈州指出，第二階段為登記許可，會遇到建築管理、水土保持、汙水處理等問題，也會與相關局處擬定相關辦法來輔導業者。

對於尚有105家既有露營場未申請，陳盈州也表示，將會積極勸導，若持續未申請則會請其退場。另原先列管15家位於環境敏感區業者，其中有8家已經退場、1家申請退場中，還有6家持續營業，縣府也已公告於縣府網站，提醒消費者不要前往，再不申請退場則將開罰。

楊文科表示，他希望露營愛好者都能在新竹縣享有露營的樂趣，希望既有露營場能設法納管，而預計新設的露營場，則必須按照「露營場管理要點」來做，以保障消費者的權益與安全。

新竹 疫情 露營

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