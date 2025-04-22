快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣員工育兒友善3政策 孕婦停車位、彈性工時及3600元禮券

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
人事處表示，縣府員工孕媽咪專用汽車停車位於縣府地下停車場電梯出口，停車格前端鮮明的粉紅色及懷孕女性的圖式，與一般停車格區別，目前有3位懷孕同仁提出申請。記者郭政芬／攝影
人事處表示，縣府員工孕媽咪專用汽車停車位於縣府地下停車場電梯出口，停車格前端鮮明的粉紅色及懷孕女性的圖式，與一般停車格區別，目前有3位懷孕同仁提出申請。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府營造友善育兒職場環境、鼓勵縣府員工增產報國。在母親節前夕，縣長楊文科今日在主管會報中，宣佈推出3項貼心方案，包括孕媽咪限定的友善汽車停車位、3600元祝賀生育子女禮券、彈性工時等。楊文科邀請各界共襄盛舉，導入多元育兒的支持服務，讓不管在公家機關或是私人企業的職業婦女都能開心懷孕、放心生產、安心工作。

為恭喜今年以來喜獲寶貝子女的8位縣府員工，楊文科在會中特別頒發3600元祝賀紅包，並與人事處即將生產的劉姓同仁，一同到縣府地下停車場啟用孕婦專用停車位。

楊文科表示，縣政府員工是協助縣政推動、地方繁榮發展的推手和重要資產，有感於懷孕是一段充滿期待但也辛苦的旅程，特別在母親節前夕，整合各單位資源推出溫馨服務，讓府內孕媽咪感受到縣府的溫暖與支持，無後顧之憂地投入工作，未來也將持續推動各項員工協助措施，營造幸福縣政團隊。

人事處表示，縣府員工孕媽咪專用汽車停車位於縣府地下停車場電梯出口，停車格前端鮮明的粉紅色及懷孕女性的圖式，與一般停車格區別，目前有3位懷孕同仁提出申請。

人事處並指出，如有懷孕或照顧幼兒(男女皆可)需求（3足歲以下），可向人事處提出彈性工時申請(上午7時至9時、下午4時至6時)，讓員工能更彈性地安排工作時間，兼顧家庭與事業，安心孕兒。

縣府交旅處表示，縣府行政區總車格為852車格，設置20格孕婦及育有六歲以下兒童者之專用停車位(婦幼專用停車格)符合「兒童及少年福利與權益保障法規定」，歡迎洽公的婦女多多利用。

如有懷孕或照顧幼兒(男女皆可)需求（3足歲以下），可向人事處提出彈性工時申請(上午7時至9時、下午4時至6時)，讓員工能更彈性地安排工作時間，兼顧家庭與事業，安心孕兒。記者郭政芬／攝影
如有懷孕或照顧幼兒(男女皆可)需求（3足歲以下），可向人事處提出彈性工時申請(上午7時至9時、下午4時至6時)，讓員工能更彈性地安排工作時間，兼顧家庭與事業，安心孕兒。記者郭政芬／攝影

懷孕 楊文科 車位

延伸閱讀

竹縣總圖金屬屋頂優化工作坊5月舉辦 明開放報名

竹北第一公墓案 縣長點名公所籲以大新竹視角審視

竹縣台知園區年底完成聽證會 縣府協調竹北一公墓遷建

湖口違建工廠火警...囤積廢棄物曝光 楊文科祭鐵腕罰30萬送法辦

相關新聞

白沙屯媽祖進香活動人潮爆滿 交通部協助紓解疏運壓力

白沙屯媽祖進香活動為中部地區重要宗教盛事，交通部長陳世凱22日指出，為因應此次進香活動人潮，首次與「白沙屯拱天宮」合作，...

竹縣160家新申請的露營場 縣長楊文科：新業者申請按規定來

露營風氣盛行，新竹縣有160家新申請的露營場，新竹縣長楊文科今天在主管會報中提出，均依照露營場管理要點辦理，讓來竹縣露營...

竹縣員工育兒友善3政策 孕婦停車位、彈性工時及3600元禮券

新竹縣政府營造友善育兒職場環境、鼓勵縣府員工增產報國。在母親節前夕，縣長楊文科今日在主管會報中，宣佈推出3項貼心方案，包...

推廣寵物友善！樂天桃猿最快5月開放毛小孩進場應援 還有樂園能跑跳

家有毛小孩的職棒球迷有福了！桃園推廣寵物友善，正與樂天桃猿球團合作規畫可以帶中小型犬入場看比賽的空間，不僅如此，場邊還有...

桃園公共工程3大案 市府興訟向竹圍漁港碼頭營造商求償

桃園市竹圍漁港斥資1.89億元打造遊艇碼頭，因部分浮動碼頭啟用不到1年就壞，被市長張善政指定檢討的三大公共工程之一；調查...

白沙屯媽祖進香爆量30萬人 陳世凱視察雙鐵交通整備

白沙屯媽祖進香今年報名人數已突破30萬人，形成交通疏運龐大壓力，交通部長陳世凱今天下午特地從台北搭乘台鐵到白沙屯站，視察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。