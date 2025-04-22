竹縣員工育兒友善3政策 孕婦停車位、彈性工時及3600元禮券

新竹縣政府營造友善育兒職場環境、鼓勵縣府員工增產報國。在母親節前夕，縣長楊文科今日在主管會報中，宣佈推出3項貼心方案，包括孕媽咪限定的友善汽車停車位、3600元祝賀生育子女禮券、彈性工時等。楊文科邀請各界共襄盛舉，導入多元育兒的支持服務，讓不管在公家機關或是私人企業的職業婦女都能開心懷孕、放心生產、安心工作。

為恭喜今年以來喜獲寶貝子女的8位縣府員工，楊文科在會中特別頒發3600元祝賀紅包，並與人事處即將生產的劉姓同仁，一同到縣府地下停車場啟用孕婦專用停車位。

楊文科表示，縣政府員工是協助縣政推動、地方繁榮發展的推手和重要資產，有感於懷孕是一段充滿期待但也辛苦的旅程，特別在母親節前夕，整合各單位資源推出溫馨服務，讓府內孕媽咪感受到縣府的溫暖與支持，無後顧之憂地投入工作，未來也將持續推動各項員工協助措施，營造幸福縣政團隊。

人事處表示，縣府員工孕媽咪專用汽車停車位於縣府地下停車場電梯出口，停車格前端鮮明的粉紅色及懷孕女性的圖式，與一般停車格區別，目前有3位懷孕同仁提出申請。

人事處並指出，如有懷孕或照顧幼兒(男女皆可)需求（3足歲以下），可向人事處提出彈性工時申請(上午7時至9時、下午4時至6時)，讓員工能更彈性地安排工作時間，兼顧家庭與事業，安心孕兒。