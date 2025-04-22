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推廣寵物友善！樂天桃猿最快5月開放毛小孩進場應援 還有樂園能跑跳

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府推廣友善寵物，與樂天桃猿球團合作規畫毛小孩看球專區，最快5月亮向（球場示意圖）。本報資料照片
桃園市政府推廣友善寵物，與樂天桃猿球團合作規畫毛小孩看球專區，最快5月亮向（球場示意圖）。本報資料照片

家有毛小孩的職棒球迷有福了！桃園推廣寵物友善，正與樂天桃猿球團合作規畫可以帶中小型犬入場看比賽的空間，不僅如此，場邊還有讓毛小孩自由跑跳的樂園，相關設計預計5、6月陸續亮相。

桃園市農業局長陳冠義表示，國人飼養犬貓比例越來越高，有些民眾支持棒球，會帶比較小型犬一起進場加油，但寵物容易因燈光、音效等外來因素躁動不安，吠叫或竄動可能影響其他球迷觀賽，嚴重甚至可能影響比賽。因此，樂天桃猿去年球季結束就向市府提議合作，規畫適合帶毛小孩看球的空間，倡導寵物友善。

樂天桃猿目前釋出三壘方向外野部分看台做為毛小孩專區，飼主可以安心在此與毛小孩共同看球。另外，三壘方向內外野看台之間的空間也將改做寵物樂園，飼主與毛小孩在換場時間可以在這裡跑跳玩耍。

毛小孩專屬空間斥資536萬元打造，專區預計5月亮向，寵物樂園有待6月底完工後，下半球季開放；空間初步規畫僅開放中小型犬隻，其他類型寵物暫不開放。

桃園市議員凌濤肯定市府推廣寵物友善概念，但他呼籲市府應進一步與球團溝通，希望非比賽時間也能開放空間給民眾使用。

陳冠義表示，已跟球團討論沒有比賽的時間也要開放寵物樂園給一般民眾使用，雙方未來在推廣寵物友善方面，會有許多針對毛小孩飼主的優惠，希望桃園棒球場成為全台友善寵物球場的指標。

寵物 桃園 毛小孩

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