桃園公共工程3大案 市府興訟向竹圍漁港碼頭營造商求償

桃園市竹圍漁港斥資1.89億元打造遊艇碼頭，因部分浮動碼頭啟用不到1年就壞，被市長張善政指定檢討的三大公共工程之一；調查結果出爐至今滿2年，民代關心修繕進度。農業局長陳冠義表示，修建有待水質水文調查出爐，另向法院訴請營造業者賠償5400萬元。

桃園市政府為增加竹圍漁港休憩功能，爭取中央漁業署補助7千萬餘元，加上自籌款1.1億餘元，2018年動工打造遊艇碼頭，並採用浮箱結構因應潮水漲退，工程2021年完工，但2022年就傳出部分浮箱損壞致碼頭無法使用，話題一度在2022年地方選舉成為藍綠攻防話題。

竹園漁港遊艇碼頭公共工程品質飽受外界質疑，被譏諷「桃園大秘寶」，後因桃園市長張善政上任後點名檢討，與楊梅區公所行政大樓、平鎮文化公園地下停車場並列桃園三大案，而專案小組調查結果顯示承包商直接把台北港水質水文分析資料套用在竹圍漁港工程，錯誤的數據導致浮箱損壞；對此，張善政曾批工程是「把錢丟在水裡面」。

檢討案至今滿2年，國民黨桃園市議員徐其萬關心浮動碼頭修建進度，同黨議員林政賢則指浮動碼頭讓市府損失破千萬，應追究相關責任。

農業局長陳冠義表示，由於原本碼頭的水質水文數據是複製台北港，修建必須需要先做水質水文調查，標案去年12月才發包，調查需要1年時間，後續還要以水工模型試驗最適合遊艇停泊的動線與為至，相關評估工作預計明年底才能完成。關於毀損，農業局也向營造業者求償5400萬元，此部分由桃園地院審理中。