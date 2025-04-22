頭份四月八系列節慶將登場 市公所先行推「實境旅行」

苗栗縣頭份市公所配合四月八節慶，推動「共下來繞老頭擺」中山街區實境旅行，讓大眾 體驗在地文化與節慶氛圍，只要在4月23日至5月6日間完成金、木、水、火、土等五行碎片任務，就能兌換精美小禮物，以實境的感受見證頭份城市的歷史與文化魅力。

市公所表示，為深化地方文化推廣及活化在地歷史記憶，去年由縣府補助執行，市公所並投入社區營造，盤點出最具歷史意義的中山街區，規畫「中山街區實境旅行」，並導入AR擴增實境科技，讓參與者透過手機互動解謎，盼結合智慧科技與文化體驗，讓大家能以生動、互動的方式認識頭份悠久的歷史與文化。

中山街區實境旅行明天登場，頭份市長羅雪珠上午與工作人員實地走訪中山街區，先行「帶路」體驗一場實境旅行，也為這次活動宣傳。

市公所指出，頭份四月八最初源於上街（上公園）與下街（下公園）兩派仕紳間的花燈比賽，後來演變成媽祖遶境的重要盛事，至今仍是頭份最熱鬧的地方慶典，市公所為將實境旅行融入「四月八」活動，推動以中山老街區為主軸的實境旅行，精心設計了12個特色關卡。

每個關卡融合在地獨特的歷史故事與趣味謎語，並導入AR擴增實境科技，讓參與者透過手機互動解謎，深入了解當地的文化脈絡，感受街區獨特的歷史風情，呈現頭份豐富的文化與美食，例如中山市場有著客庄記憶味道，讓參與者在探索街區歷史的同時，也能品嘗傳統客家美食，深入感受當地獨特的飲食文化。

羅雪珠表示，這次活動不僅要活化老街區，也希望能深化居民對地方文化的認同。市公所未來將持續推動更多元的文化活動，盼透過創新與在地特色結合，吸引更多居民及觀光客到訪，展現頭份文化的豐富性與活力。