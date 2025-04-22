白沙屯媽祖進香爆量30萬人 陳世凱視察雙鐵交通整備

白沙屯媽祖進香今年報名人數已突破30萬人，形成交通疏運龐大壓力，交通部長陳世凱今天下午特地從台北搭乘台鐵到白沙屯站，視察雙鐵疏運旅客的交通整備情形，今年更有公路局配合以銅板價50元來接駁以及氣象署提供每天的天氣預測。

台鐵簡報指出，去年疏運進出白沙屯站有3.7萬人次，今年因應「白沙屯拱天宮媽祖進香」預估將激增至5.5萬人，主要尖峰為5／1、5／10及5／11日三天，以加開區間列車、加掛車廂及增停方式來提升運能，共增開76列次，總運輸量可達22萬人次。

高鐵則表示，今年首次規畫配合白沙屯拱天宮媽祖進香活動的旅客疏運，期間增停苗栗站58列次。

公路局則配合高鐵苗栗站到白沙屯的接駁車，約10分鐘1班，也會視人潮加密班次，票價每人收現金50元（不找零）；另外在雲林也有相同提供高鐵站接駁車，票價80元。