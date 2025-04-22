龍潭709客運大排長龍 桃市府決平日增2班周五晚增3班

桃園市龍潭區往返新北永寧捷連站709客運線，最近又爆出某周五下班尖峰，民眾在永寧捷運站搭車排隊苦等逾1小時，市議員徐玉樹接獲陳情後批評市府官未體察民意，市府交通局今天下午表示，該局調查後立即協調客運業者平日尖峰加開2班車，周五晚上固定增開3班車疏運乘客。

徐玉樹指出，709客運線路自平鎮、龍潭至新北土城永寧捷運站，龍潭每天10幾萬人通勤雙北工作或上學，很多人搭乘709客運往返，他2年前就提案改善，某個周五下班尖峰，民眾在永寧站搭車大排長龍苦等逾1小時，709客運未按時刻表發車，他接到鄉親反映十分震驚，要求交通局「苦民所苦」拿出辦法，鄉親只是要每天上下班準時、有車可搭，不再望站興嘆。

709客運公車線為平鎮、龍潭重要通勤路線，1年多前發生民眾苦等搭不上車民怨，市府交通局協調客運業者尖峰增開10班車改善，未料最近周五又爆發大排長龍等不到車，徐玉樹在平台聽到民怨不滿，為民請命批評和要求市府拿出具體辦法。

龍潭王姓民眾抱怨，709客運問題存在好幾年，有時候班車時間真的不準點，尖峰人多難上車。一名網友說，709線學生和上班族集中尖峰時段上車，從平鎮搭車人多，龍潭乘客上車困難，班車調度無法疏解，這是老問題，市府如能多開中豐路直達機捷老街溪站客運，或可疏解平鎮山子頂、龍潭通勤人潮。