促世代傳承！8旬客家藝師教竹編 學童驚呼比手遊更好玩

隨著台灣邁入超高齡社會，樂齡教育與世代間交流日益重要，桃園市育仁國小觀音樂齡中心推動代間學習，8旬客家藝師歐鴻金火與夫人歐王玉珠教導學童竹編草編技藝，不僅傳承傳統客家文化智慧，更促進世代交流融合，希望讓長者與學童在共學過程中培養更多情誼。

桃園市育仁國小承辦觀音樂齡中心，特別強化代間教育，多元學習課程包括草編與竹編傳承、祖孫活動、校外關懷、子孫共餐等。其中，「草編與竹編」凸顯客家人的生活智慧，輔導主任黃煥勇表示，早期農業社會物質匱乏，家庭生活用品、農漁器具多半就地取材，將草編與竹編技藝持續傳承，也讓年輕學子更能「親老」、「尊老」及「敬老」。

年逾80歲的歐鴻金火夫婦從不吝嗇分享技藝，歐爺爺開心表示，看到小朋友如此認真學習，更有動力將竹編與草編工藝技術傳承下去，一代接一代、一棒接一棒，不間斷地將感動與價值延續至後人。

而2人的傳承教學從介紹竹與生活、常見竹子種類、選材、竹材處理開始，再教基本編法人字型編法與斜紋編法，由淺到深。

「竹編青蛙還會跳好好玩，比現在的手遊還好玩。」參加活動的學生文章說，能跟歐爺爺和歐奶奶學習竹編和草編，覺得很新奇也很有趣。樂齡學員葉媽媽也說，做竹編童玩不是簡單的事，需專心投入，同時也勾起童年回憶，感到非常愉快。

歐鴻金火強調，要讓客家傳統技藝延續下去，需注入現代新元素，並與現代生活緊密融合，才更利於技藝的傳承與發揚光大。為此他傳承的課程以在地化、生活化出發，從指導銀幼製作竹蝦、竹青蛙、草刀等童玩做起，再加深到製作竹籃、草鞋、草編桌椅茶具等，透過老少共玩、共學與共融，推廣客家人的生活智慧。