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竹縣總圖金屬屋頂優化工作坊5月舉辦 明開放報名

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府文化局辦理總圖金屬屋頂立面優化案，將於5月2日、5月5日在總圖工務所舉辦3場次工作坊。圖／縣府提供
新竹縣政府文化局辦理總圖金屬屋頂立面優化案，將於5月2日、5月5日在總圖工務所舉辦3場次工作坊。圖／縣府提供

新竹縣政府文化局辦理總圖金屬屋頂立面優化案，將於5月2日、5月5日在總圖工務所舉辦3場次工作坊，明天中午開放民眾線上報名參加，邀請關心總圖建築發展的民眾共襄盛舉，參與總圖屋頂優化形式的發想與創作。 

新竹縣長楊文科表示，縣立總圖書館新建工程預計於明年上半年度辦理竣工，室內裝修工程已完成招標作業，委由方圓聯合室內裝修有限公司執行，將於建物完工後全案進入室內裝修工程階段，全案工期合計270日曆天。公共藝術設置計畫已完成作品徵選也將同步進場作業，為115年開館做好準備。 

文化局長朱淑敏指出，總圖金屬屋頂立面優化案，將掌握工程進度，於室內裝修工程期間同步施作，為總圖書館建築美感再加分。縣府重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，並依據社區營造民眾參與討論精神，將於5月2日上午10時、下午1時30分及5月5日上午10時，辦理3場次「金屬屋頂立面優化設計工作坊」。 

文化局說明，總圖金屬屋頂立面優化設計工作坊第二場次(5月2日下午場)，特別邀請周邊住戶為主要參與討論對象，由全新建築團隊「開羅建築師事務所」引導參與者進行設計理念互動、溝通及討論，每場次活動時間約2小時，期望透過民眾的實地參與及集思廣益，挖掘出具美感及務實的優化設計方案，讓設計更貼近實際需求。 

工作坊每場次招收20位年滿18歲的民眾，將於明天中午12時開放報名至4月29日晚上12時截止，各場次報名人數如逾20人將採抽籤方式辦理，錄取名單預計於4月30日中午12時公告，並將同步推出總圖金屬屋頂立面改善線上問券，提供未能出席但關心優化方案民眾表達意見。 

報名連結及錄取結果將於「新竹縣政府文化局」臉書、文化局官網(https://gov.tw/JKz)、新竹縣公共圖書館網站公告。

建築師 文化局

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