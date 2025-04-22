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台74線台中環線橋下綠化仍差最後8公里　市府籲企業認養

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市建設局長陳大田表示，企業認養綠美化有助於降低碳稅，市府也會給予容積獎勵。圖／台中市政府提供
台中市建設局長陳大田表示，企業認養綠美化有助於降低碳稅，市府也會給予容積獎勵。圖／台中市政府提供

台中市府打造綠色城市，推動3大高架道路橋下空間綠美化，其中捷運綠線、都會區鐵路高架都已完成橋下綠化，台74線台中環線則完成將近九成，還有將近8公里待完成。市府表示，除了台74線，國道3號、4號與台61線都有待高架橋下綠化，呼籲企業積極認養。

台中市長盧秀燕表示，極端天氣造成都市熱島效應，城市降溫很重要，她上任後推動引風、增綠、留藍3解方，其中增綠就是都市綠美化，近年台中植樹全國第一，也率全國之先創制行道樹修剪規範等等，吸引許多城市前來取經，也獲得中央認可。

盧秀燕說，台中有許多高架建設，過去高架橋下較無人管理，她上任後推動捷運、鐵路與台74線三大高架建設橋下綠化，目前捷運綠線、台鐵高架路段橋下已全面完成綠化，台74線也幾乎完成，會繼續推進，若中央無法管養，市府希望爭取代管，並與企業合作。

建設局長陳大田表示，台74線橋下綠指環計畫始於2020年，全長45.79公里，已完成37.81公里，與台積電和多家建設公司合作，市府負責整地，企業出錢植樹，以台積電為例，花費了約1億元；目前台74線還剩北屯到太平部分路段約7.98公里尚未完成綠化。

陳大田指出，鐵路、國道與省道橋下空間都屬於中央權責，不過中央單位較注重交通維護，可能無力提升都市景觀，市府願意代管，中央也樂見其成；接下來會推動國道3號、國道4號與台61線西濱快速道路高架橋下綠美化，同樣採公私合作。

陳大田說，現在全球都在推行ESG以及碳稅等相關措施，企業與政府合作推動綠美化不但可以取得碳權、減低碳稅，市府也有其他獎勵措施，如協助提升都市景觀可以獲得容積獎勵等等，對企業有實質幫助，呼籲有能力的企業積極認養高架橋下綠美化。

建設局表示，台中2019年起推動植樹，每年須種植6000株以上，年年達標甚至超標，目前公園與行道樹總計有23萬7239株，既是六都第一也是全國第一；人均綠地面積達到9.46平方公尺，超過世界衛生組織建議的9平方公尺，全國僅次於高雄。

台中市長盧秀燕表示，台中為了對抗都市熱島效應，近年積極推動都市綠美化，目前公園與行道樹數量已居全國第一。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，台中為了對抗都市熱島效應，近年積極推動都市綠美化，目前公園與行道樹數量已居全國第一。圖／台中市政府提供
台74線台中環線橋下綠美化工程已完成約九成，還剩近8公里，市府呼籲企業積極認養。圖／台中市政府提供
台74線台中環線橋下綠美化工程已完成約九成，還剩近8公里，市府呼籲企業積極認養。圖／台中市政府提供

國道 綠美化 高架橋

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