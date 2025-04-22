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白沙屯拱天宮媽祖進香民俗文化系列活動 5月1日晚間登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦表示，看到來自全國各地的信眾齊聚一堂，親身體驗這段充滿感動與奇蹟的旅程，是對媽祖信仰最深的致敬，也是對台灣宗教文化最美的展現。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，看到來自全國各地的信眾齊聚一堂，親身體驗這段充滿感動與奇蹟的旅程，是對媽祖信仰最深的致敬，也是對台灣宗教文化最美的展現。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣2025年通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動將於5月2日凌晨啟程，通霄鎮公所也將在1日晚間舉辦「媽祖民俗文化系列活動」，炒熱當晚氣氛，屆時白沙屯將成為名符其實的不夜城，迎接這晚充滿信仰與感動的朝聖之路。

今年「粉紅超跑」為期10天9夜的徒步進香儀式，報名的香燈腳已創下歷史新高的紀錄，突破30萬人前來共襄盛舉。為迎接這場年度宗教盛事，通霄鎮公所規畫「媽祖民俗文化系列活動」，今天上午並舉辦記者會邀請全國信眾熱情參與，共同感受媽祖信仰的深厚力量與文化魅力。

白沙屯媽祖是台灣最具影響力與知名度的媽祖信仰之一，每年進香的時間與路線皆不固定，今年的特色為「去急回緩」，訂於國曆4月28日23點50分放旗，5月1日23點25分登轎，2日凌晨出發，3日中午11點前後扺達北港，4日零點40分進火，11日15點45分回宮，22日零點40分開爐。

上午記者會，由通霄鎮長張可欣、拱天宮主委洪文華分別說明起駕晚會及迎駕藝術表演的內容，並與苗栗縣長鍾東錦共同揭開序幕，並感謝各界的支持，其中通霄鎮農會將提供1200份綠色飯擔來倡導節能減碳；台鹽公司與泰山企業分別捐贈了上百箱礦泉水與飲品，提供香燈腳沿途補給之用，展現企業對宗教文化活動的支持與關懷。

苗栗縣長鍾東錦表示，白沙屯媽祖徒步進香不僅是宗教盛事，更是地方文化的重要資產。看到來自全國各地的信眾齊聚一堂，親身體驗這段充滿感動與奇蹟的旅程，是對媽祖信仰最深的致敬，也是對台灣宗教文化最美的展現。

拱天宮主委洪文華則表示，今年規畫擴大交通管制範圍及時段，並提供多處電視牆現場直播，沿途也提供神轎GPS定位，期待大家一起走出健康、走出平安。

媽祖民俗文化系列活動的首場晚會文化藝術表演，將在媽祖起駕前，於5月1日晚間7點在拱天宮前私人停車場登場，邀請小男孩樂團、曾瑋中、職棒啦啦隊等多組表演團體帶來活力四色的演出，一同恭送白沙屯媽祖徒步北港進香。5月10日上午8點，將舉行迎駕文化藝術表演，精彩的千里眼、順風耳跳樁演出，熱烈恭迎白沙屯媽祖回鑾。

通霄鎮公所規畫「媽祖民俗文化系列活動」，今天上午舉辦記者會誠摯邀請全國信眾熱情參與，共同感受媽祖信仰的深厚力量與文化魅力。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公所規畫「媽祖民俗文化系列活動」，今天上午舉辦記者會誠摯邀請全國信眾熱情參與，共同感受媽祖信仰的深厚力量與文化魅力。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖 進香

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