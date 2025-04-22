「粉紅超跑」隨香爆量破30萬人 考驗交通配套、疏運

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香，「粉紅超跑」5月2日出發，近期報名屢屢創新高，更已爆量突破30萬人，較去年增加了12萬人，屆時湧入大量香客、信徒到拱天宮周遭，交通負荷將是一大挑戰。

轄區通霄警方表示，目前通霄鎮公所已申請路權，今年將擴大交通管制範圍並延長管制時段，尤其出發當晚，考量今年去程是急行軍，研判「粉紅超跑」會從台1線通灣里轉向西濱快速道路，然後沿著西濱一路南下。

為保護進香團人車安全及交通順暢，西濱南向道路將提前從後龍段管制截斷南下車流，引導至國3；台1線白沙屯到新埔也將全線雙向管制，禁止車輛通行。

拱天宮主委洪文華表示，今年報名人數至今天上午為止已有30萬7千多人，預估上看32萬人，這還不包含報名搭乘94輛遊覽車的人數；相關交通配套及疏運正與警方、鎮公所、公路局等單位討論研擬當中，尚未出爐。

據了解，初步除了台鐵已規畫會增加區間車車次，每15分鐘就有1列次外，通霄鎮公所也提供與往年規畫一樣的接駁車及停車地點，今年並再加碼苗栗高鐵站接駁車服務，但這部分有收費，籲請大家多多利用大眾運輸。