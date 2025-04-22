不是客家小炒！這3樣成桃竹苗外送冠軍 攻占桐花季熱搜

提及客家料理，許多人腦中浮現的仍是熟悉的客家小炒、薑絲大腸與梅干扣肉，不過近年在桐花季旅遊熱潮帶動下，桃竹苗地區興起一股「新派客家料理」風潮，據foodpanda平台統計，客家蘿蔔糕冬菜湯、擂擂奶茶和水晶餃湯已成為客家料理新三寶。

每年4、5月，象徵客家文化的桐花季在桃竹苗等地盛大登場，除賞花走訪客庄小徑欣賞五月雪之外，許多民眾也透過外送平台，點選道地客家美食，與家人分享純粹且傳統的好滋味。

根據foodpanda平台統計，去年4、5月因應桐花季熱潮，帶動桃竹苗地區客單量成長超過5%，其中，只在桃竹苗吃得到的客家創意料理，更是帶動業績成長的主要動能，今年因氣候穩定、民眾出遊意願高，預估成長幅度可望再突破10%。

foodpanda指出，在桐花季旅遊熱潮帶動下，竄升熱搜榜的包括在桃園地區熱賣的「客家蘿蔔糕冬菜湯」，將經典蘿蔔糕與冬菜入湯，搭配肉燥與香菜提味，鹹香爽口又不失層次感，是點餐熱門時段的午晚餐雙冠王；新竹手搖飲市場則由「擂擂奶茶」殺出重圍，將北埔擂茶細粉融入濃醇鮮奶，成為兼具養生與新意的春日人氣飲品。

還有苗栗的「水晶餃湯」，加入排骨高湯、紅蔥酥與當季蔬菜後，不僅保有傳統口感，更成為地方口碑料理。這些融合在地食材與創意手法的「新派客家料理」，不僅吸睛，更成功搶下外地觀光客與年輕族群的味蕾，成為客家料理新三寶。