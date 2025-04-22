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校園如工地？ 苗栗光電球場工程懸宕解套 8校將重啟

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市文山國小光電球場施工到一半，今年3月30日前未依契約完成併聯，校方最近發函終止契約。記者范榮達／攝影
苗栗市文山國小光電球場施工到一半，今年3月30日前未依契約完成併聯，校方最近發函終止契約。記者范榮達／攝影

苗栗縣11所學校3年前簽約標租光電球場工程，因工程懸宕，部分校園如工地，11校依契約通知原廠商解約，其中8校評估將重啟，兼顧國家綠能政策，並省下興建球場經費。

縣府配合體育署光電球場政策，全縣11所學校於2022年8月簽約標租，建置光電球場，施工期限23個月，但工程延宕，引起各方關切，議員葉忠倫去年11月質詢，爆出部分校園因停工，校園有如工地，不僅有安全顧慮，並衝擊學生受教權。

縣府教育處列管專案處理，依據租賃契約書規定，廠商應於終止期日起3個月內自行拆除太陽能光電發電設備，未拆除者，視同拋棄該設備，並由學校自行處理，其中10校去年10月16日至今年4月20日，場地歸還期限陸續到期。

教育處指出，照南國中、竹南國中、大西國中、苑裡國小、大埔國小、建中國小、中興國小，及銅鑼國小8校將重新辦理標租案，其中，竹南國中、苑裡國小已決標，此外，頭份國中因規畫新建校舍，啟新國中評估沒有需求，2校將不續辦光電球場。

另，苗栗市文山國小今年3月30日前未依契約完成併聯，校方發函終止契約，場地歸還期限至今年6月30日，目前光電球場已部分施工，完成立柱等工項，將再評估是否續辦光電球場。

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