使用牌照稅繳納期限至4月30日 竹市58%車主未繳納

114年度使用牌照稅已自4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。新竹市稅務局表示，今年度共開徵17萬2366輛車，稅額14億2969萬元，據統計截至4月16日，竹市尚有58%的車主未完成繳納，提醒民眾儘速繳納，以免逾期被加徵滯納金。

稅務局表示，為鼓勵民眾使用電子化方式繳稅，特別推出「e化繳稅好EASY」抽獎活動，凡於4月30日前透過線上查繳稅服務、行動支付或掃描稅單上的QR Code完成繳納114年度使用牌照稅，即可參加抽獎，有機會獲得1萬元商品券。

此外，民眾也可持稅單至代收稅款金融機構（不含郵局）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等四大超商繳納，或使用自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡及活期（儲蓄）存款帳戶等多元方式完成繳稅。

稅務局提醒，逾期繳納使用牌照稅者，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，逾30日仍未繳納，將移送行政執行署依法強制執行，請車主務必留意期限，儘早繳納以免產生不必要的負擔。如未收到或遺失稅單，可於5月3日前，透過「地方稅網路申報作業／線上查繳稅服務」查詢及繳納；稅額在新臺幣3萬元以下者，也可至便利商店多媒體資訊機查詢並列印繳納單，再至櫃檯完成繳納。

稅務局提醒，若車輛有使用牌照稅欠繳情形且行駛於公共道路，經查獲者，除需補繳稅款外，尚需處以應納稅額1倍以下之罰鍰，請車主務必依限繳納，以免荷包大失血。如有相關疑問，歡迎至竹市稅務局網站查詢，或利用AI智能客服，亦可撥打專線洽詢03-5225161分機311至317、免付費電話0800-000321，或市民服務專線1999，將有專人竭誠為您服務。