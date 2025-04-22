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竹北第一公墓遷葬沒動靜 公所：超出獨立推動範疇

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣竹北市第一公墓位於台知園區計畫預定地內，但尚未啟動禁葬、遷葬，縣長楊文科請民政處主動拜會竹北市公所討論。圖／竹縣府提供
新竹縣竹北市第一公墓位於台知園區計畫預定地內，但尚未啟動禁葬、遷葬，縣長楊文科請民政處主動拜會竹北市公所討論。圖／竹縣府提供

新竹縣台灣知識旗艦園區被縣長楊文科列為「五支箭」政策之一，縣府預計今年完成聽證會。不過，楊文科昨在臉書發文點名竹北市公所，迄今未提出台知園區內第一公墓禁葬遷葬計畫，市公所回應，已超出公所獨立推動範疇，樂見縣府民政處近期來訪討論。

竹縣府指出，竹北市第一公墓位於「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」預定範圍內，據2024年5月21日內政部都市計畫委員會第14次專案小組審議版本，第一公墓坐落土地將規畫為文大用地、道路用地及住宅區，第一公墓已被內政部列為應積極禁葬公墓。

楊文科日前主持主管會報，表示第一公墓範圍在台知園區預定地，縣府近年多次接獲民眾陳情，關心公墓遷建。民政處回應，2023年起已多次發函竹北市公所，並函轉民眾希望遷建的陳情，請市公所盡速辦理該區禁葬、遷葬。公所方面則回覆會持續蒐集地方民意、依據公所施政期程辦理。

對此，楊文科直言，縣府對於台知園區的發展，從不消極處理，更積極作為，但縣府至今仍未收到市公所相關計畫，他已責成民政處近期主動拜會公所討論，務必拿出進度與作法，不再原地踏步。

竹北市公所回應，此議題涉及市民長遠權益與區域整體發展，但殯葬設施整體規畫與遷葬推動，應從「大新竹生活圈」整體視野審視，已超出單一鄉鎮市公所獨立推動範疇。樂見縣府民政處近期擬來訪，進一步就禁葬與遷葬時程、現有殯葬設施量能等議題，研議具體可行作法。

公墓 楊文科 竹北

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