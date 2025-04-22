桃獎勵中高齡就業 議員籲追加

台灣邁入超高齡社會，桃園市政府為協助中高齡者就業，50歲以上經就服據點推薦就業滿90天，將發放1萬元獎勵金，不過去年預算至8月就用罄，引發民代質疑未超前部署。勞動局回應，預算若提前用罄，仍可申請中央計畫領獎勵金，今年也將檢討是否追加預算。

勞動局昨赴議會工作報告，議員王珮毓質詢肯定中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫，成功吸引中高齡勞動力回流，但也點出市府去年編列600萬元經費，8月時提早用罄，顯見中高齡再就業的需求殷切。她要求市府不應等到預算用罄才思考補救，也要持續強化與中央政策的接軌。

桃園市就業服務處處長陳秋媚說，該計畫今年和去年預算均為600萬元，每年可補助600人，今年迄今核發172萬元、補助172人，桃園中高齡勞參率達68.8％，居六都第二。

陳秋媚說，市府編列的補助預算用罄後，將轉介民眾申請中央的「55PLUS就業促進計畫」，符合資格者經公立就業服務機構推介成功就業且工作滿90日，可獲3萬元就業獎勵，最多可領取2次。

另，星宇航空遭56歲勞工控訴年齡歧視，投了履歷卻被婉拒面試，市議員陳治文質詢時提出此案例，籲市府重視。勞動局回應，此案在2023年9月接獲申訴後，經調查已裁處30萬元；市府持續推出「銀髮延就院」、「銀領就業Bar」等方案據點，以及現場徵才等，鼓勵中高齡及高齡者求職。