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社宅與派出所共構 桃園首例新中壢所5月開張

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢派出所新廳舍全桃第一個與社宅共構個案，預計5月底前搬遷進駐，創新為民服務面貌。記者曾增勳／攝影
中壢派出所新廳舍全桃第一個與社宅共構個案，預計5月底前搬遷進駐，創新為民服務面貌。記者曾增勳／攝影

桃園市警局中壢分局推動中壢、內壢派出搬遷進駐社宅邁一大步，中壢分局今天辦理內壢派出所拆遷說明，中壢派出所將於5月搬遷進駐中興巷社宅對外服務。分局長林鼎泰今天下午說，未來中壢所現代化全新廳舍，提供親民、便捷洽公環境，強化警民連結及為民服務。

台一線旁中壢分局建物，包括中壢派出所在內，該建築整建至今75年，為結合社區治安，中壢派出所預計5月底前，搬遷進駐鄰近中壢國小旁的中興巷社宅一樓（中壢區康樂路56號），成為全桃第一個派出所廳舍與社會住宅共構個案。新中壢所面積共489坪，包括1至3樓，將以嶄新派出所面貌為市民服務。

市政府決定在同樣位於台一線的內壢派出所現址興建社會住宅，未來內壢所與中壢所一樣，進駐內壢所原址改建的社會住宅，林鼎泰主持內壢派出搬遷拆建說明會，預計7月底暫時搬遷至臨時廳舍（中壢區興農路28號），距現址100公尺，原址預計明年（2026年）8月動工，工期4年完工後，內壢所遷回現址與社宅結合，提供市民服務。

林鼎泰表示，中興巷社它宅用地原是中壢分局的宿舍用地，結合都更興建社宅，中壢所搬遷社宅新辦公廳舍，空間變大、變新，將社區生活融入治安功能，創新警政與民生結合作法，內壢所原址改建後，未來新內壢所將與社會住宅結合，與中壢所一樣，成為現代化、親民、無障礙設計的新式警察辦公廳舍，提升為民服務品質。

中壢 社宅 社會住宅

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