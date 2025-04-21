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桃園市兒童閱讀推廣活動 聚焦AI時代網路安全

中央社／ 桃園市21日電

桃園市2025年「童演童語」兒童閱讀推廣活動今天起跑，活動聚焦AI時代的網路安全，市長張善政說，希望讓兒童透過活動學習科技素養，注意網路安全及內容，打造更佳學習環境。

張善政接受媒體聯訪表示，今年的主題是「AI時代的網路安全小勇士」，讓兒童們在閱讀推廣活動內多一些科技素養，在網路時代特別要注意網路安全，在網路上吸收知識時也要排除不好的內容，希望透過活動延續過去動能打造更好的兒童學習環境，讓兒童更具備數位時代的本能。

張善政說，今年活動從4月延續至10月，將推出6場大型兒童劇、5場小型劇場演出，以及5場Podcast說故事活動，融合閱讀、科技與生活教育，內容包含闖關遊戲、劇場表演與手作體驗，不但讓孩子開心放電，更能在過程中學習生活素養、品格教育與資訊安全，為未來打下良好基礎。

桃園市立圖書館館長施照輝指出，推廣活動將在平鎮、復興、中壢、蘆竹、楊梅、八德等6區輪番登場。首場活動26日在楊梅區登場，主題為「資訊素養」，號召家長與孩子們透過劇場探索網路世界的安全守則，從小培養面對AI時代的智慧思考力。相關資訊可上桃園市立圖書館官網查詢。

素養 網路

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