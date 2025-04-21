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銀髮族就業補助年中就發完 桃議員籲追加預算

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為協助中高齡勞工求職，桃園首創獎勵計畫，符合資格者可申領1萬元就業獎勵金，不過去年預算至8月就用罄，引發民代質疑。圖／桃園市就業服務處提供
為協助中高齡勞工求職，桃園首創獎勵計畫，符合資格者可申領1萬元就業獎勵金，不過去年預算至8月就用罄，引發民代質疑。圖／桃園市就業服務處提供

台灣邁入超高齡社會，為協助中高齡勞工求職，桃園首創獎勵計畫，符合資格者可申領1萬元就業獎勵金，不過去年預算至8月就用罄，引發民代質疑。勞動局回應，編列預算用罄後，仍可搭配中央計畫保障勞工權益，若至今年底仍有缺口，也將檢討是否追加預算。

桃市是全國製造業重鎮，由於工作偏勞力性質，中高齡者考量健康等因素常選擇提早退出勞動市場。為有效提升中高齡勞動參與率，市府2021年起首創「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，設籍桃園年滿50歲以上的中高齡、高齡者，經桃園就業服務據點推介並就業滿90日，可申領1萬元獎勵金。

勞動局今至議會工作報告，議員王珮毓表示，因應高齡社會來臨，協助銀髮族持續就業成為市政重要課題，她雖肯定市府推出獎勵計畫成功吸引中高齡勞動力回流，不過去年編列600萬元預算，卻在8月時預算就提早用罄，顯見中高齡再就業的需求殷切。

王珮毓指出，市府針對獎勵計畫應主動超前部署，不應等到預算用罄才思考補救，期待相關部門持續強化與中央政策的接軌，提升資源運用效益，真正落實高齡友善的就業環境。

就業服務處處長陳秋媚表示，「桃園市中高齡及高齡勞動力再運用計畫」今年和去年預算均為600萬元，每年可補助600人，今年截至目前為止已核發172萬元、補助172人，桃園中高齡勞參率也達68.8％，居六都第二。

陳秋媚說，市府編列的補助預算用罄後，將轉介民眾申請中央的「55PLUS就業促進計畫」，符合資格者經公立就業服務機構推介成功就業且工作滿90日，可獲3萬元就業獎勵，最多可領取2次。

而星宇航空日前遭1名56歲勞工控訴年齡歧視，議員陳治文呼籲市府重視。勞動局表示，2023年9月接獲申訴後，經調查已裁處30萬元；市府持續協助中高齡人士就業，除設置「銀髮延就院」、成立銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」，也積極辦理現場徵才活動，鼓勵中高齡及高齡者求職。

中高齡 桃園 高齡者

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