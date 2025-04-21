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竹北第一公墓案 縣長點名公所籲以大新竹視角審視

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科指出，第一公墓除了為台知園區預定地外，縣府近年也多次接獲民眾陳情，關心公墓的遷建問題，他也詢問民政處相關進度。圖／縣府提供
楊文科指出，第一公墓除了為台知園區預定地外，縣府近年也多次接獲民眾陳情，關心公墓的遷建問題，他也詢問民政處相關進度。圖／縣府提供

新竹縣台知園區的聽證會預計於年中舉行，縣府正全力籌備中，新竹縣長楊文科今天在臉書指出，對台知園區的發展，早在2年前起就多次函文竹北市公所，至今沒收到相關計畫。對此，公所回應，應從「大新竹生活圈」的整體視野來審視，此類議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇。

針對殯葬議題，楊文科和竹北市長鄭朝方的看法不一，日前楊文科提出「就近治喪」，呼籲各鄉鎮市踴躍提出優化或新建殯葬設施，不過鄭朝方認為，應該以大新竹生活圈來盤點殯葬量能。楊文科今天在臉書上寫，日前在縣府主管會報中，他再度提出，台知園區計畫範疇內的竹北市第一公墓的遷建、禁葬進度。中央也已審議該墓地將規畫為文大用地、道路用地及住宅區，更被列為應「積極禁葬」的公墓。

楊文科說，對於台知園區的發展，從不消極處理，更積極有所作為，民政處早在112年起便多次函文竹北市公所，也多次轉達市民陳情及相關訊息，但至今仍縣府仍沒有收到相關計畫。他已責成民政處近期主動拜會公所，請他們務必正視此事、拿出進度與作法，不再原地踏步。

對此，竹北市公所回應，關於第一公墓禁葬、遷葬相關事宜，此該議題涉及市民長遠權益與區域整體發展，市公所一向高度重視。然殯葬設施整體規畫與遷葬推動，應從「大新竹生活圈」的整體視野來審視，此類議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇。

竹北市公所樂見縣府民政處近期擬來訪，屆時將進一步就禁葬與遷葬時程、現有殯葬設施量能等議題，共同研議具體可行的後續作法。

北市 新竹 竹北

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