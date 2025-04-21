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6歲時場景恍如現前 大男生出養美國16年回鄉尋寄養爸媽淚崩

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
22歲M男出養美國16年，日前回台灣尋根寄養家庭，場面相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
22歲M男出養美國16年，日前回台灣尋根寄養家庭，場面相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供

22歲M男出養美國16年，日前回台灣尋根寄養家庭，當年寄養媽媽照顧他3年4個月，特別整理老照片，兒時情景浮現在眼前，他頓時淚崩，在場協助的苗栗縣政府、苗栗家扶中心社工人員都動容。

M男的生父不詳，生母將他托付保母照顧，後來不告而別，縣府評估後，安置到寄養家庭，2009年出養到美國，M一直感念幼年時期，寄養家庭照顧的恩情，最近聯繫縣政府及家扶中心安排，促成今年4月16日見面。

張姓寄養媽媽帶著女兒與會，並為了這場見面，特別為M準備一本兒時的照相本，張媽媽去年因故退出寄養家庭，23年服務期間照顧20多名寄養兒童，至今仍對M印象深刻，也如數家珍。

M的照片本中，有一張是張媽媽帶著M到衛生福利部中區兒童之家，探視先前照顧的寄養姊妹，留下合照的紀錄，張媽媽分享故事，M因活潑好動，當時還摔倒，造成左手臂骨折，休養一陣子，讓她好心疼。

M的收養媽媽，生有1兒1女，收養M之外，另收養1名亞洲裔的姊姊，在美國還加入寄養家庭行列，這次與M來台灣，與張媽媽在家扶中心見面1個半小時，M看到照片的瞬間，兒時的點滴回憶湧上心頭頓時淚崩，感恩張媽媽幼年照顧之情。

這場會面雖然語言溝通有點隔閡卡卡，但盡在不言中，社工人員都動容，隨後安排M回到寄養家庭原住家，及曾就讀過的幼兒園等兒時場景，結束M的尋根之旅返國。

縣府將於5月10日辦理寄養家庭招募說明會，將邀請張媽媽分享，另外，縣內寄養家庭戶數日漸減少，目前僅餘41戶，以致31名有需求的兒少，因此安置在縣外機構，縣府社會處研議2年1次的招募說明會，改為每年辦理，希望更多人加入寄養家庭行列。

22歲M男出養美國16年，日前回台灣尋根寄養家庭，場面相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供
22歲M男出養美國16年，日前回台灣尋根寄養家庭，場面相當溫馨。圖／苗栗縣政府提供

寄養家庭 美國

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