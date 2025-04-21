竹縣台知園區年底完成聽證會 縣府協調竹北一公墓遷建

新竹縣長楊文科上任後積極推動五支箭政策，臺灣知識經濟旗艦園區為其中重大計畫，楊文科曾多次為台知園區向中央請命，盼能推動產業發展。新竹縣預計7月上旬辦理聽證前說明會，同時於今年底完成正式聽證會，目前在進行前置作業，持續推動台知園區。

楊文科日前於主管會報中詢問台知園區內的第一公墓用地、台知聽證會計畫進度等，並請民政處、產業發展處持續協調、掌握時程。竹北市第一公墓位於「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」預定範圍內，且根據113年5月21日內政部都市計畫委員會第14次專案小組審議版本，第一公墓坐落土地將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。

對此，楊文科指出，第一公墓除了為台知園區預定地外，縣府近年也多次接獲民眾陳情，關心公墓的遷建問題，他也詢問民政處相關進度。

民政處則回應，自2023年起多次發函竹北市公所，詢問現有殯葬設施研議改善等，並函轉民眾陳情盼望第一公墓遷建等訊息，民政處去年底發函也提及，第一公墓已被內政部列為應積極禁葬公墓，請盡速辦理該區禁葬、遷葬相關事宜，公所則回覆會持續蒐集地方民意、依據公所施政期程辦理。

楊文科表示，第一公墓的禁葬、遷葬事關市民權益及產業發展，台知園區為重大計畫，也請民政處持續協調。民政處則回應，將於近期拜會竹北市公所，討論禁葬、遷葬時程，以及盤點市公所轄內殯葬設施量能等。

楊文科也關心台知園區聽證會進度，產業發展處則回應，預計7月上旬辦理聽證前說明會，同時於今年底完成正式聽證會，目前在進行前置作業，持續推動台知園區。