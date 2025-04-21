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苗栗高鐵特區違停拖吊大執法 領車民眾直呼：虧大了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
針對苗栗高鐵特區周邊道路違規停車亂象，苗栗縣警局近日啟動大執法，對於人行道及綠帶的違停汽機車展開取締、拖吊勤務。圖／警方提供
針對苗栗高鐵特區周邊道路違規停車亂象，苗栗縣警局近日啟動大執法，對於人行道及綠帶的違停汽機車展開取締、拖吊勤務。圖／警方提供

針對苗栗高鐵特區周邊道路違規停車亂象，苗栗縣警局近日啟動大執法，對於人行道及綠帶的違停汽機車展開取締、拖吊，展現守護用路安全與整潔市容決心；有通勤民眾車輛被拖吊，領車時還直呼：虧大了！

位於後龍鎮的高鐵苗栗站，是苗栗與全國交通網絡接軌的重要節點，每日洽公、旅客絡繹不絕。但長期周邊道路屢見違停亂象，尤其是人行道及綠帶空間，嚴重妨害行人通行安全，更影響市容觀感。

縣警局交通隊指出，從今年1月至4月中旬，在高鐵站周邊已取締137件違停車輛，但仍難遏止違停亂象；本月中旬起啟動專案稽查，每日派遣警力巡查高鐵特區周邊道路，以落實取締與拖吊，有違停車主返抵苗栗去拖吊場領回車輛時，直呼：這下子虧大了！

目前主要針對高鐵站內接駁區、周邊道路的人行道、綠帶空間等違規熱點，加強執法密度與強度，呼籲高鐵通勤、旅遊及接送的民眾務必遵守停車規定，以免受罰。未來警方也將持續推動「行人優先」、「違停零容忍」政策，與鄉親共同守護交通環境。

苗栗警方本月中旬起啟動專案稽查，每日派遣警力巡查高鐵特區周邊道路，以落實取締與拖吊。圖／警方提供
苗栗警方本月中旬起啟動專案稽查，每日派遣警力巡查高鐵特區周邊道路，以落實取締與拖吊。圖／警方提供

人行道 違停 高鐵

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