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新竹4景點入選台觀光100亮點 推遊艇與門票200元抵用券

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科也說，縣府也將透過資源整合、推動行銷方案與舉辦特色活動，提升新竹縣觀光品牌力。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科也說，縣府也將透過資源整合、推動行銷方案與舉辦特色活動，提升新竹縣觀光品牌力。記者郭政芬／攝影

新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯四大景點，成功入選交通部「台灣觀光100亮點」。為進一步推廣亮點觀光，強化旅遊品牌，新竹縣與各大觀光產業團體攜手合作，遊程建議及店家優惠的「旅遊護照」，於9、10月入住指定合作旅宿，即可獲得青蛙石天空步道門票50元優惠券及峨眉湖遊艇150元搭乘折抵券。

今天早上舉辦推介會，邀集觀光協會、民宿協會等代表共同參與，現場也吸引近20家旅行社到場交流，新竹縣長楊文科表示，新竹擁有豐富的自然景觀和深厚的人文底蘊，此次入選的四大景點各具特色，從峨眉湖的湖光山色，五峰張學良文化園區的歷史風情，再到尖石青蛙石步道的生態魅力，及擁有千年神木的司馬庫斯，每一個景點都有獨特的魅力。 

楊文科也說，新竹縣的觀光人數去年達到734萬人次，今年目標是往上提升到800萬人次，縣府也將透過資源整合、推動行銷方案與舉辦特色活動，提升新竹縣觀光品牌力，吸引更多國內外遊客造訪，邀請大家前來享受新竹縣的好山好水。 

縣府交旅處長陳盈州指出，縣府自4月起已陸續邀約媒體及國內、國外旅行社實地踩線，並獲得媒體與業界一致好評，踩線結束後各亮點專屬行程將陸續上架，屆時勢必吸引國內旅遊族群前來新竹縣。 

為延伸旅遊熱度，將於5月20日推出「旅遊護照」，內含四大景點的一日遊與二日遊行程建議，並提供近30家店家優惠資訊，還有集章活動，可兌換皮皮獅紀念徽章，讓遊客根據自己的喜好規畫行程。 

另配合觀光署「環島月月Party」活動，新竹縣將於9月擔任「主打星」，響應推出優惠券活動，於9月、10月入住指定合作旅宿，即可獲得青蛙石天空步道門票50元優惠券及峨眉湖遊艇150元搭乘折抵券，數量有限，送完為止。更多活動詳情於竹縣旅遊網觀光100亮點活動專區https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/100spotlights

為進一步推廣亮點觀光，強化旅遊品牌，新竹縣與各大觀光產業團體攜手合作。記者郭政芬／攝影
為進一步推廣亮點觀光，強化旅遊品牌，新竹縣與各大觀光產業團體攜手合作。記者郭政芬／攝影
新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯四大景點，成功入選交通部「台灣觀光100亮點」。記者郭政芬／攝影
新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯四大景點，成功入選交通部「台灣觀光100亮點」。記者郭政芬／攝影
為延伸旅遊熱度，將於5月20日推出「旅遊護照」，內含四大景點的一日遊與二日遊行程建議，並提供近30家店家優惠資訊。記者郭政芬／攝影
為延伸旅遊熱度，將於5月20日推出「旅遊護照」，內含四大景點的一日遊與二日遊行程建議，並提供近30家店家優惠資訊。記者郭政芬／攝影

新竹 景點 青蛙

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