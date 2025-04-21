房屋稅2.0助攻 苗栗縣查定稅額多2.2億元 銅鑼鄉異軍突起

房屋稅差別稅率2.0新制，5月1日首次開徵，苗栗縣政府查定20萬多件，稅額18.7億餘元，比去年增加2.2億多元、13.58%，人口1萬6000多人銅鑼鄉更是異軍突起，稅額達到1.4億多元。

房屋稅5月1日至31日開徵，縣府查定20萬4001件、稅額18億7396萬多元，比去年增加6609件、2億2408萬元，縣府稅務局指出，房屋稅增加部分。縣府、鄉鎮市公所各分配4成，另2成縣府統籌分配款到公所，預估縣庫增加8000分萬元。

稅務局分析，房屋稅成長主要原因是2.0新制，住家用自住房屋稅減少2萬3399件，減收1.1億多元，非自主2萬8897件，增加稅額約3億元；非住家用增加1111件，增加3682萬多元。

此外，竹南科學園區及銅鑼學園區周邊繁榮，帶動新建房屋，頭份市、竹南鎮、苗栗市仍穩居前3名，查定件數、稅額及增加稅額，頭份市4萬6697件、近3.9億元、4400多萬元，竹南鎮3萬8932件、5億4166萬多元、約6000萬元，苗栗市3萬7315件、2億4773萬元、約3000萬元。

銅鑼鄉查定5724件、稅額1億4441萬多元，增加1683萬多元，稅額、增加都比起苑裡鎮、後龍鎮及龍霄鎮還多，躋身第四名，地方人士指出，銅科因大廠陸續進駐帶動需求，新建房屋如雨後春筍。