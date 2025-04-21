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比去年多12萬！白沙屯媽進香報名28日截止倒數 爆量突破30萬人
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香的報名隨香香燈腳人數，年年創新高，今年「粉紅超跑」預計5月2日出發，自3月底開放受理至今，已爆量突破30萬人，較去年增加了12萬人，因報名至4月28日截止進入倒數，廟方估計將上看32萬人。
根據拱天宮統計，報名「粉紅超跑」香燈腳2022年9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、去年17萬9971人；今年開放報名5天就超越去年人數，4月1日突破20萬人，昨（20日）更突破30萬人，距報名截止日還有8天，人數還會持續增加。
昨來自新竹的鐘小姐到白沙屯拱天宮，幫全家14人現場報名，拿到第30萬號的臂章，她覺得很幸運，感謝媽祖。
拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，信眾報名隨香情況熱絡，去年報名人數總計近18萬人，今年報名至昨天就達30萬人，較去年近18萬人增加了12萬人，因報名至4月28日截止，估計今年上看32萬人。
陳春發表示，因報名人數眾多，拱天宮周邊腹地小，台鐵公司於進香出發與回宮日期，有加開班次停靠白沙屯站，請信眾多加利用。
另外，因今年出發為急行軍，也請信眾注意身體狀況及人車安全，童綜合醫院也將有隨駕醫護團，照顧信眾全程安全；沿途另有熱心單位準備行李寄放車，免費提供行李運送服務，讓信眾徒步更輕鬆。
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