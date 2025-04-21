快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

聽新聞
0:00 / 0:00

比去年多12萬！白沙屯媽進香報名28日截止倒數 爆量突破30萬人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽進香報名至4/28下午5點截止，今年報名人數創歷年之最，目前已爆量突破30萬人。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
白沙屯媽進香報名至4/28下午5點截止，今年報名人數創歷年之最，目前已爆量突破30萬人。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香的報名隨香香燈腳人數，年年創新高，今年「粉紅超跑」預計5月2日出發，自3月底開放受理至今，已爆量突破30萬人，較去年增加了12萬人，因報名至4月28日截止進入倒數，廟方估計將上看32萬人。

根據拱天宮統計，報名「粉紅超跑」香燈腳2022年9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、去年17萬9971人；今年開放報名5天就超越去年人數，4月1日突破20萬人，昨（20日）更突破30萬人，距報名截止日還有8天，人數還會持續增加。

昨來自新竹的鐘小姐到白沙屯拱天宮，幫全家14人現場報名，拿到第30萬號的臂章，她覺得很幸運，感謝媽祖。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，信眾報名隨香情況熱絡，去年報名人數總計近18萬人，今年報名至昨天就達30萬人，較去年近18萬人增加了12萬人，因報名至4月28日截止，估計今年上看32萬人。

陳春發表示，因報名人數眾多，拱天宮周邊腹地小，台鐵公司於進香出發與回宮日期，有加開班次停靠白沙屯站，請信眾多加利用。

另外，因今年出發為急行軍，也請信眾注意身體狀況及人車安全，童綜合醫院也將有隨駕醫護團，照顧信眾全程安全；沿途另有熱心單位準備行李寄放車，免費提供行李運送服務，讓信眾徒步更輕鬆。

新竹鐘小姐昨到白沙屯拱天宮幫全家14人報名，幸運拿到第30萬號的臂章。圖／民眾提供
新竹鐘小姐昨到白沙屯拱天宮幫全家14人報名，幸運拿到第30萬號的臂章。圖／民眾提供

北港朝天宮 拱天宮 白沙屯

延伸閱讀

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

拱天宮連2年「嚴重失算」 香客會有多少人大家都在猜

影／大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

相關新聞

比去年多12萬！白沙屯媽進香報名28日截止倒數 爆量突破30萬人

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香的報名隨香香燈腳人數，年年創新高，今年「粉紅超跑」預計5月2日出發，自...

苗栗高鐵特區違停拖吊大執法 領車民眾直呼：虧大了

針對苗栗高鐵特區周邊道路違規停車亂象，苗栗縣警局近日啟動大執法，對於人行道及綠帶的違停汽機車展開取締、拖吊，展現守護用路...

新竹4景點入選台觀光100亮點 推遊艇與門票200元抵用券

新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯四大景點，成功入選交通部「台灣觀光100亮點」。為進一步推廣亮...

房屋稅2.0助攻 苗栗縣查定稅額多2.2億元 銅鑼鄉異軍突起

房屋稅差別稅率2.0新制，5月1日首次開徵，苗栗縣政府查定20萬多件，稅額18.7億餘元，比去年增加2.2億多元、13....

讓你臉紅心跳！桃園單身聯誼今起報名 限量80名額開搶

桃園市民政局去年積極扮演月老，成立「戀愛助攻隊」，除在13戶所力推全新結婚背板，也辦理多場單身聯誼派對，成功配對86對佳...

注意！台61線北向後龍至竹南施工 明起封閉4天請改道

交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段為辦理台61線後龍至竹南路段的路基及路面改善工程，明（22日）起將封閉北向車道4天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。