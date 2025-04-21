讓你臉紅心跳！桃園單身聯誼今起報名 限量80名額開搶

桃園市民政局去年積極扮演月老，成立「戀愛助攻隊」，除在13戶所力推全新結婚背板，也辦理多場單身聯誼派對，成功配對86對佳偶。今年市府再舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，6月28日將在龍潭區三和青創基地及三水市民活動中心登場，預計男女各40名，年滿25歲的單身者、設籍或工作地點在桃園的市民，自4月21日上午8時起至6月3日可上網報名。

民政局長劉思遠表示，去年「幸福桃園．愛情結緣」活動廣受好評，40位參與者中成功促成9對佳偶，為回應市民期待，今年擴大參與人數，開放名額從40人增加到80人，希望單身男女能在輕鬆愉快的氛圍中找到有緣人。

為了讓聯誼更具互動性，民政局「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁同步推出「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」票選活動，有默契快問快答、戀愛版你畫我猜、撩人土味情話挑戰、兩真一假遊戲，用趣味方式，快速掌握對方喜好，增加配對率。獲得最高票的遊戲，將納入單身聯誼破冰活動當中。

票選時間從4月21日到4月30日共10天，最終結果將於5月1日公布。鼓勵民眾踴躍參與，活動加碼抽好禮，只要參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並tag好友，即可參加抽獎，獲得K歌藍牙喇叭、冰霸杯等實用好禮。