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讓你臉紅心跳！桃園單身聯誼今起報名 限量80名額開搶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民政局舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，盼打造友善婚育環境。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，盼打造友善婚育環境。圖／桃園市民政局提供

桃園市民政局去年積極扮演月老，成立「戀愛助攻隊」，除在13戶所力推全新結婚背板，也辦理多場單身聯誼派對，成功配對86對佳偶。今年市府再舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，6月28日將在龍潭區三和青創基地及三水市民活動中心登場，預計男女各40名，年滿25歲的單身者、設籍或工作地點在桃園的市民，自4月21日上午8時起至6月3日可上網報名。

民政局長劉思遠表示，去年「幸福桃園．愛情結緣」活動廣受好評，40位參與者中成功促成9對佳偶，為回應市民期待，今年擴大參與人數，開放名額從40人增加到80人，希望單身男女能在輕鬆愉快的氛圍中找到有緣人。

為了讓聯誼更具互動性，民政局「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁同步推出「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」票選活動，有默契快問快答、戀愛版你畫我猜、撩人土味情話挑戰、兩真一假遊戲，用趣味方式，快速掌握對方喜好，增加配對率。獲得最高票的遊戲，將納入單身聯誼破冰活動當中。

票選時間從4月21日到4月30日共10天，最終結果將於5月1日公布。鼓勵民眾踴躍參與，活動加碼抽好禮，只要參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並tag好友，即可參加抽獎，獲得K歌藍牙喇叭、冰霸杯等實用好禮。

民政局表示，去年民政局與各大宮廟及區公所合作，組成「脫單助攻隊」，共舉辦12場次單身聯誼活動，共計有591人次參與，成功促成51對佳偶。今年八德及蘆竹區場次在2月14日情人節浪漫舉行，其餘6場聯誼活動由各區公所籌辦中，預計下半年陸續登場，打造友善婚育環境。

桃園市民政局舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，盼打造友善婚育環境。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局舉辦「幸福桃園．愛情結緣」聯誼活動，盼打造友善婚育環境。圖／桃園市民政局提供

單身聯誼活動 桃園

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