注意！台61線北向後龍至竹南施工 明起封閉4天請改道

交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段為辦理台61線後龍至竹南路段的路基及路面改善工程，明（22日）起將封閉北向車道4天，苗警規畫交通疏導勤務，也請用路人依指示改駛台6線替代道路。

苗栗工務段指出，台61線因「玄寶大橋局部補強及改建工程」將辦理竹南-後龍路段北上車道，進行路基及路面改善施工；自4月22日(周二)8點起，至25日下午5點止，管制北向車輛通行，屆時將封閉台61線93至100公里。

北上車輛，請於台61線後龍匝道匯出，接台6線替代道路，往東至台1線→台13甲線→台1己線→台61線主線續往北行駛；另南向車道不受影響，依目前現況行駛。

封閉改道期間，施工單位將派員於後龍匝道以人員指揮方式加強車流疏導，並請用路人依循現場交通維護導引行駛。如作業提早完成，將提早開放通行，施工期間請注意依牌面指示小心行駛。

苗栗縣警局表示，台61線是南來北往主要道路之一，針對此次臨時封閉道路管制措施，已規畫警力在周邊道路配合實施交通疏導作為，若遇有突然湧現大量車潮，同步通報警察廣播電台宣導用路人周知，並適時啟動應變勤務運行機制，以維道路順暢。