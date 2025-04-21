聽新聞
0:00 / 0:00

不動產逾期未繼承 竹市今年逾2千筆

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市政府日前公告2025年逾期未辦繼承登記不動產，共有2122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過37億元，其中，單筆最高價值高達3.9億元，鄰近好市多精華地段。市府呼籲繼承人盡速辦理，以保障自身權益。

市府地政處指出，依土地法規定，不動產所有權人死亡若超過1年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年4月1日公告，公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理15年。

截至今年3月底，新竹市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共8389筆土地、324棟建物，公告現值合計逾66億元。

新竹市政府今年度公告逾期未辦繼承登記有551位被繼承人，2122筆土地、99棟建物，土地持分總面積約26公頃，以2025年土地公告現值計算，土地總價值逾37億元，其中單筆最高位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。

地政處說，若列冊期間屆滿未辦理，將移請財政部國有財產署辦理標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。提醒民眾若想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區查詢了解。

建物 新竹 繼承人

延伸閱讀

全台4成違法露營場擬轉合法 觀光署：積極輔導

竹市頭前溪左岸畸零地改為生態教育廊道 2026年完工

好市多1冷凍食品回歸！她揭「去年缺貨買不到」 網推：真的好吃

不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

相關新聞

建案施工毀路 桃市半年117件

桃園建案林立，許多工地時因大型機具進出、管線開挖，致周邊人行道和道路破損，近半年通報多達117件，民代呼籲開工前應加強協...

星期評論／防治鳥害並非零和 可更友善

苗栗縣今年草莓產季，農友未經許可架網防治鳥害，至少發生3起無差別網殺事件，顧人不顧鳥？顧鳥不顧人？都惹議，其實兩者並非「...

不動產逾期未繼承 竹市今年逾2千筆

新竹市政府日前公告2025年逾期未辦繼承登記不動產，共有2122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過37億元，其中，單筆...

越南女移工騎機車誤上國道 警方攔下所幸未發生事故

23歲杜姓越南女移工今天中午騎車誤上國道3號苗栗縣竹南路段約6公里，回頭又逆向險象環生，國道警方及時攔下，還好沒有發生事...

中壢網球場用了半世紀 4369萬啟動更新明年完工

桃園市中壢網球場使用超過50年，近年場地多項設施老舊、看台地板漏水，有安全疑慮，市議會議長邱奕勝發起會勘與議員彭俊豪、張...

中壢仁海宮媽祖聖誕信眾祭拜潮 4大宮廟捐食享冰箱物資

桃園市長張善政今天中午出席中壢仁海宮天上聖母1066周年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動，仁海宮4宮廟響應捐贈民生物資25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。