不動產逾期未繼承 竹市今年逾2千筆

新竹市政府日前公告2025年逾期未辦繼承登記不動產，共有2122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過37億元，其中，單筆最高價值高達3.9億元，鄰近好市多精華地段。市府呼籲繼承人盡速辦理，以保障自身權益。

市府地政處指出，依土地法規定，不動產所有權人死亡若超過1年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年4月1日公告，公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理15年。

截至今年3月底，新竹市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共8389筆土地、324棟建物，公告現值合計逾66億元。

新竹市政府今年度公告逾期未辦繼承登記有551位被繼承人，2122筆土地、99棟建物，土地持分總面積約26公頃，以2025年土地公告現值計算，土地總價值逾37億元，其中單筆最高位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。

地政處說，若列冊期間屆滿未辦理，將移請財政部國有財產署辦理標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。提醒民眾若想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區查詢了解。